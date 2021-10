Avete mai visto Daiana, la sorella di Silvia Toffanin? La somiglianza è sconcertante

Silvia Toffanin ha una sorella che si chiama Daiana che le somiglia in maniera incredibile. Scopriamo qualcosa in più su quest’ultima

In via del tutto straordinaria, la puntata prevista per il 10 ottobre di “Verissimo” è stata cancellata. La decisione arrivata dai piani alti della Mediaset è stata presa in considerazione della partita di calcio che l’Italia è chiamata a disputare contro il Belgio, valida per la finale per il terzo e quarto posto dell’Euro Nations League.

La stessa sorte è toccata ad “Amici di Maria De Filippi”. La quarta puntata del talent show di Canale 5 verrà trasmessa infatti lunedì 11 ottobre, al posto di “Uomini e Donne” che per questa settimana ripartirà da martedì. Le reti del Biscione dunque, hanno preferito evitare il confronto con i canali Rai, sui quali andrà in onda la sfida della Nazionale azzurra.

Nell’ultima puntata del talk show della Toffanin invece, ovvero quella del 9 ottobre, abbiamo assistito alla presenza in studio di diversi ospiti, come ad esempio il giocatore della Roma Leonardo Spinazzola, il quale sta recuperando dal grave infortunio al tendine di Achille in cui era incappato la scorsa estate.

Leggi qui -> Pier Silvio Berlusconi, non c’è stata solo Silvia Toffanin: ecco chi è la prima moglie e la madre di sua figlia

Leggi qui -> Silvia Toffanin, la guerra con il morbo di parkinson: il dramma lacerante

Silvia e Daiana Toffanin: due gocce d’acqua

Oltre al campione giallorosso, Silvia ha invitato nel suo programma i due personaggi che affiancano Belen Rodriguez alla guida di “Tu si Que Vales”, ossia Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, i quali hanno intrattenuto il pubblico con le loro parole.

I telespettatori di “Verissimo” dovranno attendere una settimana per vedere la prossima puntata, dato che come abbiamo detto in precedenza quella di domenica è saltata. Con ogni probabilità, la Toffanin avrà approfittato dell’occasione per godersi un po’ di tempo libero in compagnia della famiglia.

Lei e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da molti anni, durante i quali hanno dato la vita ai loro due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La showgirl è una mamma molto premurosa ed innamorata dei suoi figli, tuttavia c’è anche un’altra persona a cui è estremamente legata.

Stiamo parlando di sua sorella Daiana, con la quale condivide una somiglianza impressionante. Oltre all’aspetto esteriore, le due sono unite da un rapporto caratterizzato da un grande affetto reciproco, mentre a differenziarle è senz’altro lo stile di vita che conducono. Mentre Silvia ha scelto di trasferirsi da casa per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, la sorella ha preferito tenersi a debita distanza dalle luci dei riflettori, rimanendo a vivere nelle zone che le hanno dato i natali.