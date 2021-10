Avete mai visto dove abita Gabriel Garko? Una casa per il puro divertimento

Casa di Gabriel Garko l’avete mai vista? Una vera e propria dimora da star dello spettacolo italiano: scopriamola insieme.

Attore pluri-premiato e soprattutto amato dal grande pubblico. Gabriel Garko possiamo dire di aver animato la scena dello spettacolo in maniera determinante negli ultimi dieci anni. Parliamo di un attore che col suo fascino, attraverso lo schermo della televisione, ha sedotto milioni e milioni di donne.

Negli ultimi tempi si è però allontanato dallo schermo, come se ormai avesse ben altri interessi. Eppure le voci su di lui non sono mancate in merito a nuove pellicole televisive e cinematografiche. Nonostante non lo si veda da tempo sul piccolo schermo. Diverse le comparse per lui, in diversi salotti italiani rinomati, dove ha la possibilità di raccontare e raccontarsi, entrando nel profondo della propria anima.

Gabriel Garko e la casa dei divertimenti

Ci si chiedono in tanti, dove abiti il rinomato attore, tant’è che durante un’intervista a Domenica In, se ne è parlato in compagnia di Mara Venier che ha attraversato anche alcuni attimi riguardanti la vita personale di Gabriel. Si parla sempre più spesso e volentieri delle presunte nozze in segreto celebrate con l’attore e collega Gabriele Rossi.

Indiscrezioni mai confermate, né dall’una né dall’altra parte. Ha voluto quindi chiarire la situazione ed il rapporto che ha con Rossi. Per loro l’approccio c’è stato durante il set di L’Onore e il Rispetto. La loro intenzione è di mettere su famiglia, anche se su ciò non si è esposto in maniera definitiva.

Leggi anche —> Marco Carta, la malattia che poteva ucciderlo: “Tra l’ombelico e lo sterno c’era una macchia gigantesca”

Approfondisci anche —-> Luciano Ligabue, la confessione straziante: “Ho perso 3 figli”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

La dimora di Gabriel Garko

L’attore al momento è localizzato a Roma, all’interno di una dimora particolare. Diversi i comfort a sua disposizione, con la località situata a Muracciola, nei pressi di Palestrina.