Belen Rodriguez distrutta dalle critiche: la foto che potrebbe distruggere la sua popolarità

La top model sud americana è stata travolta dalle critiche, a seguito di una foto che è risultata poco gradita da tanti dei suoi fans

Dopo la chiacchieratissima gravidanza terminata lo scorso 12 luglio, Belen si è fatta trovare pronta per la ripartenza della trasmissione che conduce da ormai otto stagioni. “Tu si Que Vales” infatti, ha aperto i battenti appena poche settimane fa, per la precisione nella data del 18 di settembre.

Al suo fianco ci sono ancora una volta due grandi sportivi, ossia l’ex giocatore di rugby Martin Castrogiovanni e l’esperto di arti marziali Alessio Sakara. Il medesimo discorso vale anche per la giuria, la quale per la sesta edizione consecutiva è formata da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Le prime puntate del format condotto dalla Rodriguez hanno fatto registrare un boom di ascolti, stando ai dati riportati dal sito “davidemaggio.it”. La serata di ieri ha riscosso un seguito del 31,6%, cifra che corrisponde ad oltre cinque milioni di telespettatori da casa incollati davanti al piccolo schermo.

Le pesanti critiche a carico di Belen Rodriguez

Negli ultimi giorni i più attenti hanno notato la mancanza di interazioni tra lei ed Antonino Spinalbese sui social network, tanto da spingersi a pensare che qualcosa si fosse rotto. La coppia infatti, ci ha abituato a condividere diverse fotografie e video sulle rispettive pagine di Instagram, spesso insieme alla neonata Luna Marì.

A spengere le chiacchiere in maniera definitiva ci ha pensato però la stessa Belen, che proprio in data odierna ha postato uno scatto in cui è immortalato il suo compagno che tiene in braccio la bambina, al quale ha allegato una breve quanto significativa didascalia che recita: “Complimenti al padre che sei”.

Sempre sui social network però, di recente la presentatrice argentina ha condiviso una foto che ha attirato un’ondata di reazioni negative. Nel fermoimmagine in questione ci sono due borse, una firmata Louis Vuitton mentre l’altra è una Birkin di Hermes, le quali costano rispettivamente intorno ai tremila ed ai quindicimila euro.

Gli utenti più contrariati hanno affermato che questo è soltanto un modo di ostentare la ricchezza, cosa che non rende onore ad una donna che è cresciuta con uno stile di vita del tutto differente. Secondo altri si tratta di uno scatto inutile, pubblicato semplicemente per rimarcare il benessere di cui gode. I suoi fans più fedeli hanno invece provato a difenderla a spada tratta, anche se sicuramente in tal modo non si è fatta una buona pubblicità.