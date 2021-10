Flavio Insinna, il post commovente sui social: la triste lotta contro il tumore

Flavio Insinna ha pubblicato un post estremamente significativo sui social network, dimostrando nuovamente tutta la sua bontà d’animo

Dalla data del 27 settembre sono ripartite le riprese della nuova stagione de “L’Eredità”, storico quiz show dei canali Rai che attualmente viene guidato dal simpaticissimo conduttore romano.

A partire da quest’anno, la seguitissima trasmissione ha presentato alcune novità all’interno della sua struttura, come ad esempio la presenza di un nuovo gioco per i concorrenti. Oltre a questo, è stato inserito anche un domandone che, una volta a settimana, vedrà impegnati direttamente i telespettatori da casa. Tra tutti coloro che daranno la risposta esatta verrà estratto il nome di un vincitore che si intascherà un premio in denaro.

La carriera di Insinna tuttavia, come ben sappiamo non si limita alla sua attività nei panni del conduttore televisivo. Lo showman infatti, è anche un talentuoso attore che ha preso parte a diversi film e serie tv. Proprio in riferimento a queste ultime, quest’anno assisteremo al suo ritorno durante le riprese di “Don Matteo”, dove ancora una volta vestirà i panni del capitano Anceschi.

La battaglia contro il cancro di Flavio Insinna

Per il momento è stata ufficializzata la sua presenza in un episodio della nota serie in cui per anni Terence Hill ha ricoperto il ruolo del protagonista. Quest’ultimo però, a partire dalla nuova stagione lascerà il posto al subentrante Raoul Bova, il quale interpreterà la parte di un nuovo prete.

Il nome del personaggio in questione corrisponde a quello di “Don Massimo”, un uomo di chiesa che, a differenza di Don Matteo, non indosserà il talamo bensì dei semplici abiti scuri e che, al posto della storica bicicletta, guiderà una moto per le strade del piccolo paese umbro di Spoleto.

Per Insinna invece, si tratta di un ritorno in grande stile, dopo i diversi anni trascorsi in passato al fianco di Terence Hill e dell’immancabile Nino Frassica. L’annuncio della sua presenza è arrivato direttamente dai social, dove ha pubblicato un’immagine della divisa dell’arma dei Carabinieri da lui indossata sul set durante le riprese.

Sempre sui social network, in occasione della festa della mamma il conduttore ha postato una foto estremamente significativa. Nello scatto in questione è immortalata una pianta di azalea, scelta come simbolo dalla associazione Airc. Con l’acquisto di questa pianta è possibile contribuire alla ricerca per la lotta contro il cancro, per il quale negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante soprattutto in merito alla prevenzione. Ancora una volta quindi, Flavio ha messo in luce il suo straordinario cuore, schierandosi in prima linea a favore di una campagna di vitale importanza.