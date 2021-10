Maria De Filippi, la rivelazione drammatica sul fratello: “Mi ha ferito…” | Poteva perdere un occhio

Maria De Filippi si è resa autrice di una rivelazione drammatica riguardante il rapporto con suo fratello. Ecco le parole della conduttrice

Il volto di Maria è uno dei più iconici in assoluto per le reti Mediaset, dove lavora da ormai moltissimi anni, nel corso dei quali ha presentato alcune delle trasmissioni di maggior successo dell’intero palinsesto televisivo.

Durante la settimana va in onda con l’immancabile appuntamento di “Uomini e Donne”, dating show che spadroneggia nella fascia pomeridiana di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Il sabato sera invece, i milioni di fans della De Filippi possono seguirla durante le riprese di “Tu si Que Vales”, format guidato da Belen Rodriguez all’interno del quale la moglie di Maurizio Costanzo svolge il ruolo di giudice al fianco di Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Infine c’è “Amici”, che a partire da quest’anno è stato collocato nel dì di festa, poco prima dell’inizio di “Verissimo”. La puntata del talent prevista per domenica 10 ottobre tuttavia è saltata, a causa della concomitanza della partita di Euro Nations League tra Italia e Belgio.

Il difficile rapporto tra Maria De Filippi e suo fratello

Anche se abituata a trascorrere diverse ore davanti alle telecamere, la De Filippi ha sempre mostrato una certa riservatezza per quel che riguarda le faccende legate alla sua vita privata. Sposata con Maurizio Costanzo dal 1995, Maria è madre di un ragazzo adottato da lei e da suo marito, il quale si chiama Gabriele e collabora con la “Fascino”, l’azienda di produzione televisiva dei suoi genitori.

La presentatrice milanese ha sottolineato in più occasioni il grande amore che prova nei confronti del ragazzo, così come ha sempre espresso tutto il suo affetto e la sua stima all’indirizzo di Maurizio. Un rapporto completamente diverso invece, è senz’altro quello con suo fratello Giuseppe, soprattutto nel periodo in cui entrambi erano giovani e vivevano nella stessa casa.

Nel corso di un’intervista concessa a Fabio Fazio durante le riprese di “Che tempo che fa”, la De Filippi ha rivelato un aneddoto che ha sbalordito tutti i suoi fans: “Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con una Diana 16”.

Lei infatti, nutriva una profonda ammirazione all’indirizzo del fratello maggiore, che però a quanto pare non gradiva più di tanto la presenza di sua sorella all’interno della sua stanza: “Mi ha preso in fronte con un pallino. Mi ha ferito ma non è successo niente. Se mi prendeva l’occhio era grave”, le clamorose parole di Maria, la quale in questo frangente ha svelato un retroscena appartenente al suo passato.