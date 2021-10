Rosalinda Cannavò ed il messaggio per l’ex gieffina: “Un crimine del genere…”

Rosalinda Cannavò si è schierata al fianco dell’ex gieffina, la quale di recente è stata vittima di un crimine. Ecco le sue parole

La giovane attrice siciliana è stata senza alcun dubbio una dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non abbia ottenuto la vittoria finale, spettata invece a Tommaso Zorzi, per Rosalinda è stata comunque un’esperienza importantissima sotto vari punti di vista.

La ventottenne è rimasta all’interno della casa più spiata d’Italia per la bellezza di cinque mesi e mezzo, nel corso dei quali ha conosciuto l’uomo con cui ancora oggi sta felicemente insieme. Il nome di quest’ultimo corrisponde a quello di Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale azzurra Walter.

I due ragazzi si sono avvicinati durante la permanenza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, consolidando nel tempo una relazione sempre più forte ed intaccabile. Mentre l’ex gieffino è attualmente impegnato come opinionista sul canale tematico di Sportitalia, la Cannavò si trova alla guida di “Casa Chi”, format di approfondimento in cui si parla delle vicende che accadono nella casa di Cinecittà, trasmesso sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Rosalinda Cannavò in soccorso della sua amica

Rosalinda, nota anche con il nome d’arte di Adua Del Vesco, sta riscuotendo un ampio seguito anche sui suoi canali social, in particolar modo su Instagram, dove condivide quotidianamente con i suoi followers dei nuovi contenuti.

Appena una manciata di giorni fa, la fidanzata di Andrea Zenga è intervenuta sulla vicenda legata al caso di molestie che avrebbe subito una sua amica, nonché ex gieffina come lei, Dayane Mello, durante le riprese de “La Fazenda”, reality show trasmesso dalla tv brasiliana.

La polemica è scattata in quanto, nonostante il terribile episodio capitato alla modella sud americana, quest’ultima si trova ancora all’interno del programma come concorrente. Stanca della situazione, la Cannavò ha deciso di esprimere il suo disappunto: “Perché votate per farla rimanere dentro? Non c’è show, gioco, soldi che tengano di fronte ad un crimine del genere”, ha tuonato l’attrice nata a Messina, prima di lanciare un duro attacco anche nei confronti del format stesso.

“Il programma per il quale votate affinché non esca, non le ha raccontato la verità. […] Non le hanno dato la possibilità di parlare con un legale, uno psicologo e un medico. Mettetevi una mano sul cuore e siate meno egoisti”, così Rosalinda ha concluso il suo duro sfogo, invitando i telespettatori del reality show a fare utilizzo della loro buona coscienza.