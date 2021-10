Soleil Sorge, dal Grande Fratello al compagno morto: il dramma devastante

Soleil Sorge, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha vissuto un dramma che ha devastato la sua vita

Attualmente Soleil si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, dove sta partecipando come concorrente alla sesta edizione del Gf Vip. Il reality show presentato dal direttore di “Chi” Alfonso Signorini, è cominciato ormai da quasi un mese, durante il quale sono già stati eliminati i primi tre “vipponi”.

Tommaso Eletti, Andrea Casalino e Samy Youssef sono i nomi dei partecipanti estromessi dal gioco, a seguito dell’esito del televoto. In nomination ora ci sono altrettanti gieffini, ovvero Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi, ex ragazzo della Sorge.

Lei e l’imprenditore campano si sono resi protagonisti di una durissima discussione, andata in scena in una delle prime puntate del format targato Mediaset, con la ragazza che è arrivata a dare dello stalker al suo ex. Le sue parole però, sono state ritenute alquanto pesanti, tanto da ricevere il dissenso da parte della maggioranza dei suoi coinquilini.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

La tragedia che ha colpito Soleil Sorge

Salita alla ribalta grazie alla sua relazione con Luca Onestini, nel 2019 Soleil ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove ha conosciuto Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen e di Cecilia, con cui ha intrapreso una breve storia d’amore terminata nel giro di poco tempo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne però, in passato è stata insieme ad un ragazzo che è tragicamente scomparso, come rivelato dalla stessa tramite una pubblicazione apparsa sulla sua pagina di Instagram. Al fianco di una foto in cui sono immortalati insieme, la gieffina ha inserito una didascalia dal contenuto commovente.

“Si chiamava Kevin. Una delle persone e storie più belle della mia vita… Ora è in paradiso, ma lo amo e lo terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso è come se vivesse dentro di me”, il messaggio carico di nostalgia della Sorge nei confronti del suo compagno deceduto.

Dietro alla sua personalità forte e determinata dunque, emersa anche all’interno della casa del Grande Fratello, si nasconde un lato fragile ed emotivo, come abbiamo avuto modo di scoprire dalla dolcezza delle sue parole indirizzate a Kevin, un ragazzo che rimarrà per sempre ben impresso nei suoi ricordi.