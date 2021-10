Sophie Codegoni punzecchia la gieffina: “Tiri fuori un’arroganza…”

Sophie Codegoni ha rimproverato un’altra concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco di chi si tratta

Il reality show più amato e, al tempo stesso, discusso d’Italia ha preso piede da circa un mese. Come al solito, le polemiche e le discussioni sono all’ordine del giorno, con i tanti personaggi che si trovano all’interno della casa intenti ad emergere con le loro differenti personalità.

Per il momento gli indici relativi agli ascolti stanno dando ragione ad Alfonso Signorini, che con l’ottimo lavoro svolto nell’allestimento del cast sta raccogliendo consensi a non finire, sia dal pubblico che dai dirigenti delle reti Mediaset.

Dopo le prime eliminazioni arrivate a carico di Tommaso Eletti ed Andrea Casalino, ad attirare tutta l’attenzione dei telespettatori da casa è stata la frase ritenuta razzista di cui Soleil si è macchiata. La Sorge, infatti, rivolgendosi ad Ainett Stephens ed a Samy Youssef, ha affermato: “Urlate come scimmie”. Queste parole hanno destato un grande scalpore, tanto che le due “vittime” non hanno ancora digerito lo spiacevole episodio.

L’intervento di Sophie Codegoni

In qualità di ex tronista di “Uomini e Donne”, Sophie conosce già da tempo Soleil, motivo per cui si è permessa di darle qualche consiglio abbinato ad alcuni rimproveri. Secondo il suo parere, la Sorge dovrebbe semplicemente chiedere scusa e farla finita con questa storia.

Quest’ultima invece, pur di dimostrare la sua innocenza e la sua assoluta buona fede, sta ottenendo soltanto il risultato di risultare poco credibile sia agli occhi dei due coinquilini tirati in ballo sia davanti a quelli del pubblico da casa, come le ha fatto notare la Codegoni: “Da fuori sembra una cosa forzata, schematica e finta. Oggi ho detto, sarò controcorrente, ma credo che la Soleil vera sia quella sensibile”.

Subito dopo invece, Sophie ha cercato di far comprendere la situazione alla collega, utilizzando delle parole forti al suo indirizzo: “Lo percepisco come se tu voglia far vedere che sei ca**uta, esasperi le idee e i toni come se non volessi farti mettere i piedi in testa. Tiri fuori un’arroganza che non ti appartiene, tu esasperi questa cosa”.

Nonostante l’avvertimento dell’ex tronista del dating show di Canale 5, Soleil ha deciso di non seguire ciò che la Codegoni le ha detto, mostrandosi piuttosto intenzionata a proseguire come ha fatto finora, ovvero agendo esclusivamente di testa sua senza badare ai consigli ed ai richiami degli altri coinquilini presenti nella casa.