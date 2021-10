Adriana Volpe e la separazione con Roberto Parli, finalmente dopo mesi esce la verità

Adriana Volpe discute della separazione con Roberto Parli: dopo mesi esce fuori la verità in merito alla rottura tra i due.

Un matrimonio che non è andato come ci si attendeva per Adriana Volpe e Roberto Parli i quali si sono detti addio già tempo fa. Scelta praticamente sofferta per entrambi, con il legame chiuso con l’agente immobiliare. Tra i due c’è una figlia di nove anni, Gisele. Per loro una rottura molto silenziosa, con i due che mai hanno fatto sapere del perché dell’addio.

Da sottolineare che l’addio è avvenuto non senza rammarichi e soprattutto con i due che non si sono lasciati in buoni rapporti. Loro restano infatti in contatto unicamente per la bambina, con i rapporti tesi tra i due. Diverse le frecciatine che sono state lanciate da ambedue le parti.

Ecco cosa sta accadendo

“Mi sono trovata davanti a un bivio e ho scelto in quale direzione andare. Il fatto è che una persona non la conosci mai fino in fondo. Probabilmente perché non ci conosciamo manco noi fino in fondo…”: queste le parole lasciate alla stampa da Adriana Volpe.

Lei rimarca la solitudine nonostante il matrimonio, cosicché dopo l’unione i due non hanno dormito nello stesso letto. Lui ha avuto dimora a Montecarlo mentre lei a Roma. Entrambi per via del lavoro: “Abbiamo sempre abitato in città diverse ma c’erano forti valori che ci univano, o almeno così credevo. Solo che nel momento in cui questi principi sono venuti a mancare ecco che la nostra unione è crollata…”.

La separazione con Roberto Parli

“Abbiamo passato tanti anni senza avere il coraggio di cambiare le nostre vite. Nessuno dei due ha ceduto, decidendo di lasciare la sua città, di avvicinarsi all’altro”: una situazione difficile da gestire, tant’è che hanno deciso di lasciarsi, nonostante per diversi anni hanno portato avanti la relazione.

Ad un punto poi Adriana ha deciso di voltare pagina. Ora i due restano presenti per Gisela, la quale si divide da Montecarlo e Milano. Mentre negli ultimi tempi si è trasferita a Milano. Da sottolineare come lei al momento sia impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip. E soprattutto che non sembra intenzionata ad avere nuove storie d’amore.