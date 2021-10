Barbara D’Urso, la scelta che gli cambierà la carriera: Mediaset ha preso la decisione

La Mediaset ha fatto una scelta che sicuramente farà molto piacere a Barbara D’Urso. Andiamo a scoprire di che si tratta

Come ormai ampiamente risaputo, a partire da quest’anno Carmelita ha perso definitivamente il dominio della domenica, giorno in cui fino alla passata stagione andava in onda con la sua trasmissione.

Adesso invece, nell’ultimo giorno della settimana vanno in onda “Amici di Maria De Filippi” e, a seguire, “Verissimo”. L’appuntamento con Silvia Toffanin è stato infatti raddoppiato, venendo trasmesso in entrambe le giornate del weekend. Barbara però, da donna forte e di grande personalità qual è, non si è di certo arresa, bensì sta portando avanti le riprese di “Pomeriggio Cinque”.

Anche in questo caso però, secondo diverse fonti in giro per il web, i dati relativi agli indici di ascolto non stanno dalla sua parte. La sfida contro il programma di Rai 1 della medesima fascia oraria infatti, sembra dar ragione ad Alberto Matano, che con la sua “Vita in diretta” sta letteralmente stracciando il format presentato della D’Urso, motivo per cui la Mediaset è corsa ai ripari.

La clamorosa decisione della Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha apportato diverse modifiche alla programmazione targata Mediaset della stagione in corso. Oltre a quelle sopracitate infatti, aveva stabilito che i contenitori di Canale 5 come “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque” devono occuparsi esclusivamente di cronaca, accantonando pertanto tutte le vicende legate al gossip.

Visti i scarsi ascolti però, di recente c’è stato un cambio di rotta. Sia a Federica Panicucci che a Barbara D’Urso quindi, è stato concesso nuovamente di parlare del Grande Fratello Vip come hanno sempre fatto negli anni passati. Il reality show presentato da Alfonso Signorini sta riscuotendo un successo pazzesco, con punte di ascolti che hanno superato addirittura il 28%.

Questo è senza dubbio uno dei motivi che hanno spinto il compagno di Silvia Toffanin a ritornare sui suoi passi, in modo da favorire sia i programmi come quello di Carmelita ma anche lo stesso Gf, che magari potrebbe ulteriormente incrementare un seguito già piuttosto corposo.

La notizia non può far altro che piacere alla showgirl partenopea, la quale ha sempre trattato di cronache rosa e di reality show, a differenza di quest’anno in cui fino ad oggi è stata limitata a parlare di fatti di cronaca. Non ci resta che attendere per scoprire se tale decisione porterà i frutti sperati.