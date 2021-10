Caterina Balivo infuriata denuncia tutto: “È il caso davanti a tutti?”

Caterina Balivo si sfoga e racconta un episodio increscioso che le è successo in treno. La conduttrice napoletana è rimasta così allibita che ha voluto denunciare l’accaduto su Instagram.

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva nata a Napoli nel 1980. Oggi ha l’età di 41 anni e dall’inizio degli anni 2000 è uno dei volti più noti di Rai 1, canale dove ha condotto trasmissioni seguitissime come Uno Mattina. È sposata ed ha anche due figli.

Pochi ricordano che Caterina Balivo ha iniziato la sua carriera da modella, prendendo parte a diversi concorsi di Miss Italia. Ben presto, però, inizia a lavorare come valletta in programmi condotti da Fabrizio Frizzi e Carlo Conti su Rai 1 e da allora non è mai più uscita dalle case degli italiani.

Nella sua carriera la Balivo ha sperimentato anche ruoli da attrice, al cinema come a teatro, ma anche in alcuni spot pubblicitari; per due anni ha anche lavorato a Radio Montecarlo come conduttrice radiofonica. Più di recente, invece, ha condotto il talk-show “Vieni da me” ed è stata giudice su Rai Uno nella talent-show “Il cantante mascherato“.

Quanto alla sua vita privata, Caterina Balivo è felicemente sposata. Ad inizio carriera aveva avuto una lunga storia d’amore con Nicola Maccanico, figlio di un ex ministro. Nel 2014, però, ha sposato Guido Maria Breda, dirigente d’azienda nel settore del private-banking: la coppia ha avuto anche due figli, Guido Alberto (9 anni) e Cora (4 anni)

Episodio shock in treno: la Balivo si sfoga su Instagram

Di recente Caterina Balivo è stata protagonista di uno strano episodio, che la donna ha deciso di condividere con amici e followers sul suo profilo Instagram. La storia è accaduta su un treno in viaggio per Venezia, dove la Balivo si stava dirigendo per motivi di lavoro, e dove ha assistito ad una scena che non capita tutti i giorni.

Mentre Caterina cercava il suo posto sul vagone, l’uomo seduto davanti a lei si è somministrato da solo, davanti a tutti, un tampone anti-Covid. Una scena che ha scioccato così tanto la conduttrice televisiva che si è dovuta sfogare sui social: “Ma vi pare il caso di fare una cosa del genere davanti a tutti? Spero almeno che il risultato del tampone sia negativo. Sinceramente mi ha fatto molto strano“.