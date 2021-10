Mara Venier, il dramma della malattia in famiglia: la dura verità dell’Alzheimer

Mara Venier ha perso una delle persone a lei più care in assoluto a causa della comparsa dell’Alzheimer. Ecco ciò che ha confessato

Da molti è considerata come la malattia più brutta e dolorosa che possa capitare ad un caro affetto, in quanto come ben sappiamo cancella parte della memoria e dei ricordi, al punto che talvolta il malato arriva a non riconoscere più le persone con cui ha trascorso anni di vita insieme.

L’Alzheimer è pesante sia per chi ne soffre, ma anche per i parenti ed amici che si trovano costretti ad affrontare una realtà del genere. Questa sorte è capitata a Mara Venier, storica presentatrice televisiva che, qualche anno fa, ha perso per sempre sua madre, una donna che si chiamava Elsa alla quale la showgirl veneziana era stretta da un amore viscerale.

La scomparsa della signora risale al 2015, proprio a causa dell’Alzheimer con cui ha lottato per diverso tempo prima di arrendersi definitivamente. Per anni Mara non ha trovato il coraggio nemmeno di guardare una sua foto per quanto il dolore fosse intenso, fino al 2020 quando ha avuto la forza di scrivere un libro.

Il dramma vissuto da Mara Venier

L’opera scritta dalla conduttrice si intitola “Mamma, ti ricordi di me?”, all’interno della quale troviamo un racconto ad ampi tratti commovente. Il tutto è cominciato con una domanda che Elsa ha rivolto alla figlia, la quale ha permesso a Mara di comprendere che qualcosa non andava.

“Buongiorno signora, come si chiama?”, il quesito che la mamma della Venier ha posto a quest’ultima, rendendo evidente un disturbo di carattere mentale. In un’intervista al settimanale “Oggi”, la zia più amata della tv italiana ha parlato proprio del suo libro: “Non è un libro triste e non è solo su mia mamma: per farlo ho ritrovato la me stessa bambina, i miei figli da piccoli, Elisabetta e Paolo, e le persone importanti della mia vita. Chi lo legge capirà perché sono così come mi vedete in tv”.

Successivamente invece, verso la parte conclusiva, la showgirl ha approfondito il discorso dell’amore nei confronti di sua madre: “Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino… Mia madre ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti”.