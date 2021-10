Maurizio Costanzo ha una malattia: purtroppo ad oggi non c’è una cura

Lo storico conduttore televisivo è affetto da una malattia, per la quale purtroppo non esiste una cura definitiva. Ecco di che si tratta

Il talk show più longevo del palinsesto italiano farà ritorno anche quest’anno, giungendo alla sua quarantesima edizione, cifra record per un programma di questo genere. Il noto presentatore romano infatti, è impegnato nei preparativi per quello che sarà un appuntamento da non perdere assolutamente.

All’interno dello studio del “Maurizio Costanzo Show” sono transitate le personalità più importanti di ogni ambito, dallo sport alla musica, passando per il cinema e la tv. Con la grande professionalità che da sempre lo contraddistingue, il marito di Maria De Filippi ha collezionato un’infinita serie di interviste.

Riconosciuto da tutti come un uomo di estrema cultura e dalla grande intelligenza, il giornalista ha confessato che l’unica persona di cui ascolta seriamente i consigli è proprio sua moglie, con la quale è convolato a nozze nel 1995, adottando in seguito un ragazzo di nome Gabriele.

La malattia che ha colpito Maurizio Costanzo

Nel corso di una recente intervista concessa al settimanale “DiPiù Tv”, Maurizio ha confessato quanto accennato in precedenza: “Mi ha insegnato tanto” – ha affermato parlando di Maria – “Dopo che io ho insegnato tanto a lei. […] Mi ha insegnato il rigore, quello vero. Mi ha fatto capire che sbagliavo quando trascuravo un po’ certi miei ospiti”.

Stando alle parole di Costanzo, la stima che nutre nei confronti della De Filippi è immensa, tanto che ammette di fidarsi ciecamente dei suggerimenti che lei gli fornisce, nonostante la sua infinita esperienza televisiva. Tuttavia, esiste una cosa che il conduttore sa bene che non dovrebbe fare, ma talvolta non riesce a resistere alla tentazione.

Lo showman è malato di diabete, motivo per cui dovrebbe tenersi a debita distanza dai dolci ma, come rivelato dalla presentatrice di “Uomini e Donne”, Maurizio ha trovato un nascondiglio perfetto per celare i Nutella Biscuits e le caramelle Rossana, dolciumi di cui è golosissimo.

Il posto in cui tiene al sicuro le suddette leccornie è il suo porta occhiali, il quale è stato però scoperto da Maria. Quest’ultima, ovviamente, tiene molto alla salute del suo uomo, affetto da una malattia per cui al giorno d’oggi non esiste nessuna cura definitiva. Tuttavia, capisce anche che uno sfizio ogni tanto ci può stare, soprattutto per una persona che ha dedicato la sua vita al lavoro ed al sacrificio come ha fatto il celebre conduttore.