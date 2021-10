Patrizia Pellegrino, rivelazione sulla tragica malattia: “Un tumore…”

Patrizia Pellegrino si lascia andare ad una vera e propria confessione sulla tragica malattia, ecco cosa è accaduto: “Un tumore…”.

Donna dello spettacolo che negli ultimi tempi ha sofferto fin troppo, attrice che ha tenuto nascosto il proprio male ed ha deciso di raccontare tutto unicamente alla conclusione di un ciclo personale davvero tragico. Ecco quindi che ha rilasciato un’intervista direttamente al settimanale Grand Hotel.

Le ha scoperto la grave malattia, praticamente per caso, sfruttando una tac, così che è stato necessario un intervento chirurgico. Fortunatamente per lei c’è stato il calore dei familiari, i quali mai l’hanno lasciata sola, nonostante ci fosse stata grande apprensione per l’accaduto. La showgirl inoltre si sta al momento sottoponendo alle diverse cure, necessarie per mettersi alle spalle il male.

Ecco cosa è accaduto a Patrizia Pellegrino

Un intervento che praticamente ha lasciato il segno con sei centimetri sul corpo, la più grande ferita è stata quella ‘nell’animo’, considerando che di notte sono diversi gli incubi, vista la malattia che non le ha permesso di stare bene. Così ecco che si è dato adito ad una terapia psicologica presso uno specialista.

Senza dimenticare che è stata necessaria una dieta con i medici che la tengono costantemente sotto controllo, confermando un regime ipocalorico. Quest’ultimo che esclude dolci e alcolici da suddetta alimentazione. Queste le sue prime parole: “Pensavo di aver già pagato il prezzo della mia felicità”.

Una situazione angosciante per lei

Patrizia Pellegrino infatti ha avuto un tumore, rimuovendo il rene. Cercando quindi di reagire agli ingenti problemi di salute. Senza dimenticare che la sua seconda figlia, Arianna, è finita in rianimazione per complicazioni. “Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del tumore – afferma – Penso che il destino continui a mettermi alla prova perché sa che non mollo, che sono forte come una leonessa”.

Insomma, una situazione particolare per lei che ha avuto la capacità di reagire e soprattutto di mettersi alle spalle un periodo fin troppo complicato. Ora invece si occupa di sensibilizzare la ricerca contro il cancro, così che Patrizia ha sostenuto una nota onlus per bambini malati di tumore.