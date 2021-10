Riconoscete questo bimbo al suo primo giorno di scuola? Oggi è un grandissimo attore

Questo bambino impegnato nel suo primo giorno di scuola, attualmente è considerato uno dei comici più affermati del nostro Paese

Lo scatto che possiamo vedere risale a moltissimi anni fa, come testimoniato dalla scarsa qualità dell’immagine in bianco e nero. È stato proprio lo stesso personaggio di cui vi parliamo quest’oggi a pubblicare la fotografia in questione sui social network, ricevendo una marea di messaggi di affetto.

All’epoca si trovava a Luino, suo paese di origine, dove è cresciuto ed ha frequentato le scuole. Grembiulino bianco, guance paffute ed un bel taglio di capelli in ordine, queste sono le caratteristiche del bimbo immortalato in foto che, al giorno d’oggi, si presenta in maniera completamente differente, rendendo di fatto quasi impossibile un suo eventuale riconoscimento.

Leggi qui -> Silvia Toffanin, la guerra con il morbo di parkinson: il dramma lacerante

Leggi qui -> Gerry Scotti nella sua casa di Roma vive con un altro uomo: ecco di chi si tratta

Ecco svelata l’identità del noto comico italiano

Nato in Lombardia, per la precisione in provincia di Varese, stiamo facendo riferimento a Massimo Boldi, uno degli attori comici maggiormente riconosciuti in Italia, per merito dei tanti film esilaranti a cui ha preso parte e che hanno fatto ridere milioni di spettatori.

Conosciuto anche col soprannome di “Cipollino”, derivante da uno dei suoi personaggi più iconici, il settantaseienne si è reso artefice di una carriera strepitosa, costellata da svariati successi cinematografici. Nel corso degli anni, Massimo ha costituito un sodalizio vincente con un altro attore di grande fama, ovvero Christian De Sica, il quale con il passare del tempo è diventato per lui ben più di un collega.

I due però, per un periodo hanno rotto il loro legame, probabilmente per alcuni litigi che non sono mai stati resi noti nel dettaglio. Tuttavia, nel 2018 sono tornati a fare coppia in un film intitolato “Amici come prima”, rinnovando in tal modo il loro grande rapporto.

La vita privata di Massimo Boldi

Aprendo il capitolo legato agli affetti, all’inizio degli anni settanta Boldi ha conosciuto quella che è stata per molti anni sua moglie, una donna che si chiamava Maria Teresa Selo. I due si sono sposati nel 1973 e sono restati insieme fino al giorno della dipartita di quest’ultima, giunta tragicamente nel 2004.

L’attore ha sofferto tantissimo per la perdita della persona tanto amata, ma per sua fortuna ha potuto contare sul supporto e sulla vicinanza delle tre figlie che la coppia ha messo al mondo, Micaela, Manuela e Marta, le quali sono sempre rimaste al fianco di loro padre, soprattutto nei momenti più delicati della sua vita.