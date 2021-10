Si chiama Gabriele ed è il più grande amore di Maria De Filippi: ecco chi è

Innamoratissima di Maurizio Costanzo, nel cuore di Maria c’è anche un’altra persona che si chiama Gabriele. Ecco chi è quest’ultimo

In questi giorni abbiamo assistito ad un piccolo cambio di programma per quel che riguarda le trasmissioni condotte da Maria De Filippi. La puntata prevista per domenica 10 ottobre di “Amici” è stata infatti spostata al giorno successivo, in virtù della partita di calcio in cui si sono sfidate le nazionali di Italia e Belgio, terminata con il risultato di 2 a 1 in favore degli Azzurri, che in tal modo si sono aggiudicati il terzo posto nella Uefa Nations League.

Questo spostamento ha fatto in modo che l’appuntamento di “Uomini e Donne”, storico dating show targato Mediaset, venisse slittato di ventiquattro ore. Ovviamente i telespettatori possono stare tranquilli, dato che tale programmazione è stata messa in atto soltanto per questa settimana, mentre già dalla prossima tutto tornerà come previsto.

Nel frattempo la conduttrice nata a Milano è occupata anche come giudice di “Tu Si Que Vales”, dove proprio l’altra sera si è resa protagonista di uno scambio di battute esilaranti con la bellissima Sabrina Ferilli, altro perno fisso del talent show guidato da Belen Rodriguez.

Ecco chi è Gabriele, il ragazzo tanto amato da Maria

La cinquantanovenne si è unita in matrimonio con il noto conduttore televisivo Maurizio Costanzo. I due stanno insieme da oltre un quarto di secolo, dato che la cerimonia si è tenuta nel 1995 ed è stata celebrata nella nostra capitale attraverso il rito civile.

Nel 2004 invece, la coppia ha deciso di adottare un ragazzo che all’epoca aveva già dodici anni, il cui nome corrisponde a quello di Gabriele. La De Filippi e suo marito sono estremamente legati a quest’ultimo, il quale al giorno d’oggi opera all’interno dell’azienda di produzione televisiva di famiglia, chiamata “Fascino PGT”.

La società gestisce tutti i programmi di punta dei due presentatori, come il “Maurizio Costanzo Show”, “Uomini e Donne”, “Amici di Maria De Filippi”, “Temptation Island” e “C’è Posta per te”. Il ragazzo, oggi trentenne, sta dimostrando di essere una persona seria e professionale, ragion per cui gli sono stati affidati alcuni incarichi importanti nelle redazioni di alcuni di questi programmi.

Tra le varie cose, Gabriele si occupa dei casting di “Uomini e Donne”, gestendo al tempo stesso anche il montaggio dei filmati e delle clip. Con il passare del tempo sta assumendo un ruolo sempre più di rilievo, a testimonianza della grande fiducia che i genitori ripongono nei suoi confronti.