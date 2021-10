Tommaso Zorzi in lacrime sui social: “Mi sento male…”

Il giovane influencer italiano si è mostrato in lacrime sui social network. Andiamo a scoprire insieme il motivo del suo pianto disperato

Dopo aver acquisito una certa visibilità sui social network, lo scorso anno Tommaso ha esordito sul piccolo schermo, per merito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Per lui si è trattato di un’esperienza fantastica, ricca di emozioni forti, culminata con uno strepitoso successo giunto grazie alla volontà del pubblico da casa.

I telespettatori infatti, si sono affezionati ben presto al ragazzo, il quale ha mostrato sia la sua personalità esuberante che i lati più nascosti e fragili del suo carattere. Nel corso di quest’avventura all’interno della casa più spiata d’Italia, Zorzi si è avvicinato particolarmente a Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, con il quale ha costruito una bella amicizia.

Ultimamente però, sembra proprio che il loro rapporto si sia congelato, come emerge anche dalle parole di Oppini concesse durante una sua intervista radiofonica: “Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri, si recuperano. E’ una cosa che preferisco tenere per me, perché poi si sono fatte un sacco di chiacchiere sbagliate, inventate”, queste le parole a tratti enigmatiche pronunciate dall’ex gieffino.

Tommaso Zorzi scoppia in lacrime

Dopo la vittoria conquistata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, per Tommy si sono aperte le porte della televisione. Poco dopo infatti, ha ricevuto la chiamata da parte di Ilary Blasi, la quale lo ha voluto fortemente come opinionista dell’Isola dei Famosi, al fianco di Elettra Lamborghini e di Iva Zanicchi.

Chiuso il capitolo reality show, l’influencer milanese è tornato ad essere più attivo che mai sui social network, in particolar modo sulla piattaforma di Instagram, dove è seguito dalla bellezza di quasi due milioni di followers. È proprio qui che, in tempi non sospetti, il vincitore della passata edizione del Gf Vip ha catturato l’attenzione a seguito di un video da lui caricato tra le sue storie.

Nella clip in questione lo abbiamo visto in lacrime, ma in questo caso è stato lui stesso a spiegare il motivo alla folta schiera di seguaci: “Una roba che mi farà sempre piangere sono le proposte di matrimonio. Sono capitato su un video di una proposta di matrimonio e mi sento male, non so perché”.