Antonella Clerici, il tragico dramma potenzialmente mortale: “Uno shock anafilattico”

La nota presentatrice televisiva è stata vittima di un evento che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Ecco cosa le è capitato

Anche quest’oggi la showgirl lombarda è andata in onda con il programma da lei condotto, “È sempre mezzogiorno”, trasmesso sulle frequenze dei canali Rai dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che anticipa il TG dell’ora di pranzo.

Così come “La prova del cuoco”, anche questo format è rigorosamente di stampo culinario. Durante le riprese infatti, vengono mostrate diverse ricette gustose e facili da preparare, oltre ad alcuni giochi che rendono più frizzante la trasmissione. Il pubblico da casa è sempre curioso di scoprire dei nuovi piatti della tradizione gastronomica italiana, motivo per cui i numerosi fans della Clerici non si perdono un appuntamento.

Proprio nella giornata di domani invece, è attesa l’uscita del suo ennesimo libro di ricette, intitolato “A tavola con Antonella e i suoi amici cuochi”, disponibile sia nelle librerie che negli store digitali. All’interno della sua opera non si parlerà soltanto di cucina, bensì anche della convivialità dei pasti, durante i quali si può chiacchierare e parlare di svariati argomenti in compagnia di amici e famigliari.

Il dramma sfiorato da Antonella Clerici

Antonella, in un’intervista concessa al sito “Ok Salute e Benessere”, ha confessato pubblicamente un episodio in cui ha corso un rischio che poteva risultare per lei fatale. Dopo un normalissimo intervento dentale infatti, il dottore le ha prescritto un farmaco che lei non aveva mai assunto fino ad allora.

Purtroppo però, tale medicina ha scatenato una reazione violenta ed inaspettata, come rivelato dalla stessa: “Ho rischiato la vita per uno shock anafilattico. Avevo preso un antibiotico di nuova generazione, mi sono sentita soffocare e mi è venuto un prurito terribile all’orecchio sinistro, come se ci fosse dentro una bestia, mi si è gonfiato il viso”.

Per fortuna la Clerici ha preso la saggia decisione di recarsi in fretta e furia al pronto soccorso, dove è stata immediatamente ricoverata in codice rosso. I sanitari le hanno somministrato prontamente una massiccia dose di cortisone, il quale ha permesso che la forte reazione allergica si attenuasse fino a che il viso le si è sgonfiato e la sua respirazione è tornata nella norma.

La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” non ha nascosto di aver provato un grandissimo spavento, ma comunque ha fatto tesoro di quanto le è capitato, affermando di non aver mai più assunto un farmaco nuovo senza prima conoscere le possibili controindicazioni che esso può scatenare.