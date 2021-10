Avete mai visto casa al mare di Maurizio Costanzo? È una reggia pazzesca

Uno dei conduttori televisivi più celebri della tv possiede una casa al mare da urlo. Andiamo a scoprire insieme qualche dettaglio

Finalmente è stata annunciata la partenza del programma condotto da Costanzo intitolato “L’intervista”, il quale andrà in onda per due puntate in programma a partire da mercoledì 20 ottobre.

Anche gli ospiti d’eccezione sono stati già annunciati. Nel primo dei due appuntamenti previsti ci sarà la presenza di Gianni Morandi, il quale ripercorrerà alcuni passi della sua straordinaria carriera artistica. Oltre a questo parlerà anche del brutto incidente in cui è incappato, dal quale ha riportato delle serie ustioni sparse per buona parte del corpo, riportando dei gravi danni in particolar modo alla mano.

Nella serata successiva invece, Maurizio ha deciso di intervistare Pio e Amedeo, il duo comico che negli ultimi anni ha fatto parlare molto di sé. Nella scorsa primavera, i comici foggiani hanno presentato anche un programma tutto loro, “Felicissima sera”, dove hanno toccato alcuni argomenti controversi, come ad esempio quello legato al cosiddetto “politically correct”.

La villa al mare di Maurizio Costanzo

Al termine di questi due appuntamenti di cui abbiamo parlato finora, il conduttore capitolino tornerà ancora una volta alla guida dello storico “Maurizio Costanzo Show”. In questa nuova edizione si festeggerà il quarantennale della trasmissione, che si consacra a tutti gli effetti come il talk più longevo della tv italiana.

Se da un lato la sua carriera procede a gonfie vele, non si può dire diversamente per quel che concerne la vita privata, dato che gode dell’amore e del rispetto di sua moglie, Maria De Filippi, così come quello del figlio da loro adottato di nome Gabriele. Costanzo vive insieme alla presentatrice di “Amici” in una bellissima casa a Roma, della quale hanno mostrato alcuni dettagli durante il corso di un’intervista concessa a “Che tempo che fa”.

Tuttavia, nel periodo estivo la coppia ha a disposizione un’incantevole villa sul mare circondata dal verde, situata ad Ansedonia, una frazione del comune toscano di Orbetello in provincia di Grosseto. La sua abitazione è dotata di uno splendido giardino in cui si trova una bellissima piscina, la quale è ben visibile dal balcone che si affaccia su di essa. È proprio qui che lo showman si gode le calde giornate in compagnia di sua moglie e, talvolta, dei loro amici.