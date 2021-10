Da bambino era attaccatissimo alla mamma, oggi fa divertire tutta Italia: ecco chi è

Il bimbo legatissimo alla mamma che vediamo in foto è diventato uno dei comici più apprezzati del nostro Paese. Ecco chi è

Così come tutti i bambini, anche il personaggio immortalato nella foto è stato fortemente legato a sua madre, la quale non ha mai fatto mancare l’amore e l’affetto nei suoi confronti. Al giorno d’oggi è diventato un attore molto noto agli occhi del pubblico italiano, grazie alle diverse pellicole in cui ha recitato, la maggior parte delle quali di genere comico.

Nato a Catania nei primissimi anni cinquanta, da piccolissimo si è trasferito con la famiglia per motivi lavorativi, dapprima a Milano e poi a Verona. Successivamente è tornato nuovamente nel capoluogo lombardo dove, come molti altri attori della sua generazione, ha debuttato sul palco del “Derby”, storico locale meneghino.

Chi è il bimbo raffigurato nello scatto?

Per tutti coloro che ancora non avessero capito di chi stiamo parlando, facciamo riferimento a niente poco di meno che Jerry Calà, uno dei volti simbolo della commedia all’italiana. Ha esordito al cinema nel lontano 1968, tuttavia il grande successo è arrivato tra gli anni ottanta ed i novanta, periodo in cui ha messo a repertorio una lunghissima serie di commedie.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei registi italiani più noti, tra i quali spiccano senz’altro i nomi di Neri Parenti, Carlo Vanzina, Castellano e Pipolo, Sergio Corbucci e tanti altri ancora. L’ultimo film al quale ha partecipato è stato invece diretto da lui stesso, dal titolo “Odissea nell’ospizio”, distribuito nelle sale verso la fine del 2019.

Jerry Calà e la sua sfera personale

La vita privata di Jerry, soprattutto in passato, è stata oggetto di curiosità per gli amanti delle cronache rosa. Come ben risaputo, l’attore è stato sposato con la conduttrice televisiva Mara Venier. Il matrimonio tra i due personaggi famosi non è durato molto, per la precisione dal 1984 al 1987, anno in cui hanno deciso di dividere le loro strade.

Stando a quanto rivelato dalla showgirl, il comico non sarebbe stato sempre fedele nei suoi confronti, tuttavia a distanza di tanto tempo ancora vuole bene al suo ex. Nel 2002 Calà è nuovamente convolato a nozze, questa volta insieme all’imprenditrice italiana Bettina Castioni, dalla quale ha avuto il suo unico figlio Johnny.