Pamela Prati, la patologia svelata in diretta tv | L’ha messa alle strette

Pamela Prati ha confessato in diretta tv il nome della patologia da cui è affetta. Vediamo insieme di che si tratta

Recentemente è uscito l’ultimo singolo della Prati, che dopo il tormentone estivo intitolato “L’estate è adesso” è tornata con un nuovo brano, “Baila Baila”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La canzone anticipa quello che sarà un vinile in onore dei suoi quaranta anni di carriera. La showgirl si è detta entusiasta di questo suo nuovo pezzo, spiegando il significato che lei le ha attribuito: “È un brano romantico, perché parla d’amore ma è la mia storia d’amore con l’arte, con il canto e il ballo. Ogni volta che canto questa canzone vengo trasportata con la mente nel mondo latino, immaginandomi di ballare al suo ritmo su una calda spiaggia portoricana”.

A quanto pare dunque, la sua carriera canora è ripartita alla grande, dopo un periodo in cui era stata messa parzialmente da parte per dedicarsi ad altri tipi di attività. Nel 2016 ad esempio, ha partecipato a quella che è stata la prima edizione del Grande Fratello Vip, condotta all’epoca da Ilary Blasi con al suo fianco Alfonso Signorini nei panni di opinionista.

La confessione in diretta di Pamela Prati

Durante la sua permanenza all’interno della casa del Gf Vip, Pamela è stata tra gli assoluti protagonisti, nonostante sia uscita soltanto dopo poco più di tre settimane, a causa di una squalifica ai suoi danni.

Gli autori del reality show hanno deciso infatti di usare la mano pesante nei confronti della showgirl nata in provincia di Sassari per via di diverse infrazioni del regolamento da lei commesse. Tuttavia questo non è stato di certo l’unico motivo per cui si è parlato molto della Prati. Quest’ultima infatti, ha confessato ad alcuni coinquilini di soffrire di una fastidiosa patologia.

La sessantaduenne sarda è affetta da claustrofobia, un disturbo che provoca la paura incontrollata degli spazi chiusi ed angusti. Proprio in virtù di questo, Pamela ha rivelato di essere assistita costantemente da uno psicologo, anche all’interno della casa del Grande Fratello. Fin da subito inoltre, ha dichiarato che in caso di forti crisi sarebbe uscita immediatamente dal reality, ammettendo in tal modo una delle sue più grandi fragilità.