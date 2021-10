Riconoscete questa bambina nel suo giorno di festa? Oggi fa ridere milioni di italiani

La bambina che vediamo con indosso l’abito da comunione è diventata una delle comiche più apprezzate del nostro Paese. Ecco di chi si tratta

Il personaggio di cui stiamo parlando ha fatto dell’ironia e del sarcasmo le sue armi vincenti, conquistando a suon di battute pungenti la simpatia di milioni di italiani che la seguono ormai da diverso tempo, in particolar modo sul piccolo schermo.

All’epoca dello scatto era ancora una bambina, vestita con l’abito bianco per celebrare probabilmente la sua prima comunione. Tuttavia dai suoi occhietti e dal suo sorrisetto vispo possiamo intuire alcuni aspetti del suo volto che sono rimasti pressoché identici. Al giorno d’oggi è diventata una star assoluta della tv nostrana, venendo fortemente ricercata dai conduttori e dagli autori dei programmi per metterla in condizione di suscitare le risate da parte del pubblico.

Ecco il nome della bambina della fotografia

Il nome della bimba vestita da comunione corrisponde a quello di Luciana Littizzetto, personaggio estremamente popolare che da diversi anni collabora con Fabio Fazio all’interno delle riprese di “Che tempo che fa”, uno dei talk show di maggior successo dell’intero palinsesto televisivo.

Tra lei ed il conduttore della trasmissione targata Rai si è venuto a formare con il passare del tempo un rapporto di completa fiducia, non solo a livello lavorativo ma anche a livello personale. Nonostante non manchi occasione di punzecchiare il povero Fazio, Lucianina in realtà è molto affezionata al suo collega, come lei stessa ha confessato in alcune interviste.

Nata nel capoluogo del Piemonte, dove si è diplomata al Conservatorio, la showgirl si è avvicinata al mondo del cabarettismo tra la fine degli anni ottanta e l’inizio del decennio successivo, inscenando i primi spettacoli insieme ad alcuni giovani comici come lei.

Il grande successo di Luciana Littizzetto

Dal teatro alla tv il passo è stato breve, infatti nel 1991 ha debuttato sul piccolo schermo attraverso la trasmissione intitolata “Avanzi”. A questa sua prima importante esperienza ne sono seguite diverse altre, avendo partecipato alle riprese di svariati format molto seguiti dal pubblico italiano.

Uno degli incarichi di maggior spicco corrisponde alla sua co-conduzione del Festival di Sanremo, proprio al fianco di Fabio Fazio, con il quale ha guidato la prestigiosa kermesse canora sia nel 2013 che nel 2014, edizioni vinte rispettivamente da Marco Mengoni e da Arisa.