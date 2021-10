Ricordate Maria Teresa, la moglie di Massimo Boldi? La sua morte lo ha sconvolto | Ecco le cause

La moglie di Massimo Boldi si chiamava Maria Teresa. La morte di quest’ultima ha letteralmente sconvolto la vita dell’attore

Superare un evento tanto drammatico non è mai semplice, soprattutto se si tratta di una persona con cui hai condiviso lunghi anni della vita. Questo è ciò che è successo a Massimo Boldi, celebre attore italiano che diverso tempo fa ha pianto per la scomparsa di sua moglie.

La donna si chiamava Maria Teresa Selo, per il comico era semplicemente Marisa. Della sua vita non si conoscono molti dettagli, dato che non è mai stata vicina al mondo dello spettacolo, piuttosto era una persona semplice che amava dedicarsi alla sua famiglia. Anche per questo motivo il settantaseienne si è innamorato follemente di lei, al punto che il suo decesso ha segnato profondamente l’esistenza dell’attore.

I due si sono conosciuti verso l’inizio degli anni settanta, quando Massimo lavorava come cameriere in un ristorante. A fare il primo passo fu però la sua consorte, con la quale nel 1973 è convolato a nozze, dando poi alla luce tre figlie di nome Micaela, Manuela e Marta, tutte molto legate da un affetto profondo nei confronti del padre.

Le cause della morte di Maria Teresa, moglie di Massimo Boldi

La moglie di Massimo Boldi si è spenta per sempre alla prematura età di quarantasette anni. La tragedia risale al 2004, e da allora il comico nato a Luino non si è mai ripreso del tutto. La sua vita è andata avanti naturalmente, tuttavia il ricordo della donna amata non è mai sparito dai suoi pensieri, nonostante qualche tempo dopo abbia intrapreso una relazione sentimentale con Irene Fornaciari, terminata però prima del previsto.

Maria Teresa è morta a seguito di una lunga malattia di cui suo marito non ha mai approfondito i dettagli. Sappiamo però che la sua dipartita è giunta nel periodo in cui Boldi stava lavorando sul set di “Natale in India”.

Da quel momento in poi si è interrotta anche la collaborazione tra lui ed il suo collega Christian De Sica, dopo che per anni hanno recitato insieme nei celebri “cinepanettoni”. Soltanto nel 2018 la coppia di attori è tornata a calcare la scena fianco a fianco, grazie al film diretto dal figlio del grande Vittorio intitolato “Amici come prima”.