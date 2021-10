Barbara D’Urso, la fobia che non le dà pace: “Mi imbottisco di tranquillanti”

Barbara D’Urso ha confessato di soffrire a causa di una fobia in particolare, per la quale è costretta ad assumere tranquillanti

L’amatissima conduttrice televisiva ha subito un ridimensionamento da parte delle reti Mediaset, per le quali lavora da ormai molto tempo. I suoi programmi sono stati ridotti in termini di ore di messa in onda, a causa dei bassi ascolti fatti registrare nella scorsa stagione.

Tuttavia sono state apportate diverse novità al format da lei condotto. Innanzitutto lo studio in cui si tiene il salotto di “Pomeriggio Cinque” ha subito delle variazioni, così come la grafica che è stata modernizzata. Una delle differenze più grandi riguarda però i temi trattati, infatti tra gli argomenti è stato estromesso il gossip a vantaggio della cronaca e dell’attualità.

Di recente però, l’amministratore delegato dell’emittente Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mescolare nuovamente le carte in tavola, tornando a dare il permesso a Carmelita di affrontare delle tematiche più leggere, a partire dalle vicende che accadono all’interno della casa del Grande Fratello Vip, presentato per la terza edizione di fila da Alfonso Signorini.

Leggi qui -> Barbara D’Urso, era il 2018, la corsa al pronto soccorso: retroscena mai rivelato

Leggi qui -> Rivoluzione in casa Mediaset: due big al posto della D’Urso

La pesante fobia di Barbara D’Urso

Nonostante abbia fatto delle vicende legate alle cronache rosa il pane quotidiano delle sue trasmissioni, la showgirl campana difficilmente parla di sé, non lasciando tanto spazio agli amanti del gossip di curiosare nella sua vita privata.

In passato la conduttrice di Pomeriggio Cinque si è resa protagonista di diversi flirt, di cui alcuni con personaggi estremamente famosi, come ad esempio Memo Remigi, con il quale è stata fidanzata tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta.

Dopo le brevi storie con Vasco Rossi e Miguel Bosé, Barbara ha intrapreso una lunga relazione sentimentale con Mauro Berardi, noto produttore cinematografico italiano, con il quale ha messo al mondo due figli chiamati Giammauro ed Emanuele. Successivamente è convolata a nozze con il ballerino Michele Carfora, divorziando da quest’ultimo nel 2008.

In una delle non molte interviste in cui ha parlato della sua sfera personale, la D’Urso ha confessato quella che è una delle sue più grandi fobie in assoluto, ovvero quella di volare: “Pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.