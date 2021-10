Ricordate Cristina Del Basso, la “prosperosa” del GF: oggi è irriconoscibile

Cristina Del Basso, una dei protagonisti del Grande Fratello 9, è sparita dalla scena televisiva da qualche anno. Ecco che fine ha fatto

La prima apparizione di Cristina sul piccolo schermo risale al 2008. In quell’anno ha partecipato sia alle selezioni di “Veline” che a “Uomini e Donne”, dove è scesa dai gradini come corteggiatrice. Tuttavia è nella stagione seguente che per lei è arrivata una vera e propria ondata di popolarità, per merito della sua presenza all’interno della casa del Grande Fratello.

Al termine di quella che è stata la nona edizione del reality show condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi, la Del Basso si è piazzata sul gradino più basso del podio, alle spalle del vincitore Ferdi Berisa e del secondo arrivato Marcello Torre Calabria. In seguito, la modella nata a Varese ha preso parte alle riprese di diverse trasmissioni, spesso anche nei panni di inviata come ad esempio in “Pomeriggio Cinque” e “La vita in diretta”.

Nel 2012 invece, la showgirl è tornata nuovamente a far parte della lista dei concorrenti del Gf, anche se questa volta non è stata in grado di lasciare il segno come aveva fatto in occasione della sua prima partecipazione.

Ecco com’è diventata Cristina Del Basso

Tra il 2009 ed il 2013 c’è stato l’apice della carriera dell’ex gieffina, che oltre alle diverse trasmissioni a cui ha preso parte ha anche recitato in alcuni film e serie tv di successo. Nel periodo successivo invece, Cristina è gradualmente uscita di scena, lasciandosi alle spalle le luci dei riflettori del mondo dello spettacolo.

Il motivo principale è legato ad uno degli eventi più belli che può capitare nel corso dell’esistenza, ovvero la nascita di un figlio, al quale dedica tutte le sue attenzioni. Quest’ultimo si chiama Riccardo, venuto al mondo nel 2015 dalla storia d’amore con l’imprenditore italiano Gianluca Colombo Ferioli.

Del suo bambino ne ha parlato nel corso di un’intervista, spendendo per lui soltanto parole al miele: “L’uomo della mia vita l’ho partorito. In una notte incantata. Lui è così bello, così perfetto, così buono, così dolce che vorrei che la magia dei nostri abbracci durasse per sempre”.

Dopo l’arrivo di Riccardo, la vita della sempre bellissima showgirl è totalmente cambiata in positivo, come rivelato dalla stessa: “Da quel primo novembre la vita si è fermata, eclissata in una bolla di notti insonni, rigurgiti, sorrisi, coliche, abbracci”.