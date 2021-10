Simona Ventura, la risposta ai feroci attacchi: “Linciaggio indegno”

La risposta di Simona Ventura al linciaggio mediatico subito dopo quell’episodio in Tv. La co-conduttrice insieme a Paola Perego di “Citifonare Rai2” si sfoga e risponde agli attacchi

Simona Ventura è una conduttrice televisiva e attrice, originaria di Bentivoglio, in provincia di Bologna. Oggi ha 56 anni d’età e tre figli: due sono il frutto del suo matrimonio con l’ex Stefano Bettarini, la terza è stata adottata. I figli di Simona Ventura si chiamano Niccolò, Giacomo e Caterina.

In carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua attività professionale, come il Telegatto e il Premio Regia Televisiva. Spesso, però, le luci dei riflettori sono state puntate su di lei per via della sua vita privata.

Il motivo è la sua relazione con l’ex calciatore Stefano Bettarini, col quale ha divorziato ufficialmente nel 2008. Lui è arrivato anche ad accusare Simona Ventura di fare abuso di cocaina, al punto da costringere la donna a sottoporsi a numerosi test per assicurarsi la custodia dei figli.

Nel 2021 ha condotto “Game of Games” su Rai 2, mentre non ha potuto condurre Sanremo perché ha contratto il Covid-19. Attualmente, invece, la Ventura insieme alla collega Paola Perego (in foto) conduce la trasmissione “Citofonare Rai 2“, in onda tutte le domeniche dal 3 ottobre 2021 su Rai 2. E di recente Simona ha raccontato anche com’è nata la sua amicizia con la Perego.

“Ho difeso Paola Perego, non potevo far finta di niente”

“Secondo me ha subito un linciaggio mediatico veramente ingiusto ed indegno“. Con queste parole, rilasciate alla rivista settimanale “Oggi”, Simona Ventura ha archiviato le polemiche che riguardano la sua amica e collega Paola Perego, conduttrice televisiva ed ex modella.

Il riferimento, ovviamente, è a quell’episodio di cui è stata protagonista Paola Perego durante la sua trasmissione “Parliamone… Sabato“, su Rai 1: nel marzo del 2017 la Perego aveva mostrato una grafica sulle “donne dell’est” che aveva causato numerose polemiche e le erano costate l’accusa di sessismo. Con tanto di insulti e offese sui social.

Simona Ventura ha voluto dimostrare solidarietà alla donna, con la quale prima non esisteva un’amicizia consolidata: “Non potevo fare finta di niente, girarmi dall’altra parte“. Un gesto, però, che è servito a far sbocciare l’intesa tra le due donne, che adesso lavorano insieme e si frequentano nella vita privata, come testimoniano le numerose foto su Instagram.

