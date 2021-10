Caterina Balivo si lascia andare e confessa: “Dopo l’overdose di…”

Caterina Balivo si è resa protagonista di una confessione che ha sorpreso tutti. Andiamo a scoprire insieme le sue parole

La carriera nel mondo dello spettacolo della conduttrice campana ha visto la sua alba verso la fine degli anni novanta, quando ha preso parte a “Miss Italia”, il concorso di bellezza più prestigioso del nostro Paese.

Al termine delle finali che tradizionalmente si svolgono in provincia di Parma a Salsomaggiore Terme, la Balivo si è posizionata sul gradino più basso del podio, tuttavia la sua bellezza e la sua simpatia non sono passate inosservate, tanto che poco dopo ha esordito sul piccolo schermo come valletta di “Scommettiamo che…?”, programma andato in onda sulle frequenze di Rai 2.

Con il passare degli anni ha condotto un gran numero di trasmissioni, tra le quali spicca quella più recente in cui ha riscosso un successo clamoroso, ovvero “Vieni da me”, talk show in cui ha intervistato svariati personaggi molto conosciuti dal pubblico italiano.

Leggi qui -> Fabio De Luigi, dal dramma che gli ha distrutto la vita alla sua grande paura: la confessione

Leggi qui -> Maria De Filippi, la drammatica malattia famigliare: “Fu diagnosticato un tumore al pancreas”

La rivelazione a sorpresa di Caterina Balivo

A margine della rassegna del “Festival del cinema e della televisione” tenutosi a Benevento al quale Caterina ha partecipato, quest’ultima ha parlato del nuovo podcast da lei diretto, dal titolo “Ricomincio dal No”.

Ecco le parole che la Balivo ha speso nei confronti di questo progetto: “Dopo l’overdose di tv ricomincio dai miei no, un’esperienza completamente diversa dalla la tv, dove si hanno tempi televisivi, c’è la diretta e il video. È un’esperienza diversa: una chiacchierata informale molto lunga e poi condensata in una durata massima di ventidue minuti, così da poter accompagnare le persone mentre sono in macchina la mattina o mentre si truccano”.

Questa idea, stando al racconto della showgirl, si è sviluppata durante il periodo del lockdown, in cui lei ha preso la decisione di allontanarsi dalla tv per dedicarsi a suo marito Guido Maria Brera ed ai loro due figli. Il primo si chiama Guido Alberto ed è nato nel maggio del 2012, mentre la secondogenita, Cora, è venuta alla luce nell’agosto del 2017.

Grazie a questa intervista abbiamo visto per l’ennesima volta come la presentatrice campana sia stata in grado di reinventarsi, gettandosi in una nuova avventura professionale dopo i tanti anni passati sul piccolo schermo.