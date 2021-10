“Di corsa in ospedale”: il feroce dramma che colpì Caterina Balivo

La bellissima showgirl napoletana ha ripercorso il ricordo di quando fu costretta a recarsi di fretta in ospedale. Ecco il suo racconto

Nonostante sia passato più di un anno dalla decisione di Caterina di allontanarsi dal costante impegno televisivo, quest’ultima continua ad essere molto seguita sui social network, dove intrattiene un ottimo rapporto con i suoi numerosi seguaci.

Soltanto sul suo profilo di Instagram infatti, la Balivo può contare su quasi un milione e mezzo di followers, i quali non vedono l’ora di curiosare tra le nuove pubblicazioni di una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo. Proprio nella giornata di ieri, ha condiviso una sua fotografia scattata davanti a Castel Sant’Angelo, uno dei monumenti più storici e suggestivi della nostra capitale, situato sulle sponde del fiume Tevere.

Durante un’intervista risalente a diverso tempo fa invece, la quarantunenne ha svelato per la prima volta di essere stata vittima di uno spiacevole episodio, accaduto quando era appena una bambina ed a causa del quale la mamma ha subito un terribile spavento.

La corsa in ospedale di Caterina Balivo

L’evento di cui stiamo parlando risale a tantissimi anni fa. Per la precisione, Caterina aveva appena nove mesi di età, ma già era in grado di camminare e di spostarsi con discreta rapidità. Un giorno, visto che faceva molto freddo, sua madre decise di lasciarla un’oretta a casa della vicina nel mentre lei si recava a fare la spesa.

Tutto è andato bene, fino al momento in cui la donna non è rientrata a casa: “Al ritorno, ha notato che qualcosa non andava: camminavo sbandando, ero tutta rossa in faccia. Avevo ingoiato il detersivo. Di corsa in ospedale e subito riempita di tubi per salvarmi la vita”.

Una volta che i medici hanno constatato la situazione della Balivo, hanno optato immediatamente per una lavanda gastrica, grazie alla quale sono riusciti a salvare la sua vita. Il dottore infatti, ha confessato alla madre dell’ex conduttrice di “Vieni da me” che sua figlia ha rischiato davvero grosso.

Verso la parte conclusiva dell’intervista concessa a “Ok Salute e Benessere”, la showgirl ha affermato che la mamma trattiene a stento le lacrime ogni volta che ripercorre questa storia che, ringraziando il cielo, non si è trasformata in una vera e propria tragedia.