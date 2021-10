Eleonora Daniele e la rivelazione del dramma: “Non ho più soldi”

Ospite di Eleonora Daniele, un personaggio famoso ha confessato di aver affrontato una dura crisi economica. Ecco di chi si tratta

L’esordio assoluto sul piccolo schermo della Daniele è arrivato sui canali Mediaset, dove ha partecipato prima a “La sai l’ultima?” e poi alla seconda edizione del “Grande Fratello”, grazie alla quale ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico italiano.

Successivamente invece è approdata sulle frequenze Rai, sulle quali si è consacrata in maniera definitiva per merito della professionalità e della competenza da lei dimostrate durante la guida dei suoi programmi. La trasmissione da lei presentata attualmente, “Storie italiane”, sta riscuotendo un successo pazzesco, come dimostrato dagli elevati indici di ascolto.

Secondo gli ultimi dati riportati da diverse fonti in rete, il format ha superato lo share della trasmissione diretta da Federica Panicucci “Mattino Cinque”, con 19 punti percentuali contro i 17 del format ‘rivale’, a testimonianza dell’alto gradimento che i telespettatori riversano nei suoi confronti.

Il dramma della forte crisi economica

Prima di guidare con successo il programma che abbiamo appena citato, Eleonora ha condotto “Storie Vere” nel periodo che va dal 2013 al 2017. Durante le riprese di una puntata, come ospite c’è stata Dalila Di Lazzaro, ex modella e attrice italiana che si è aperta a trecentosessanta gradi sul suo passato davanti alla padrona di casa.

Al contrario di molte sue colleghe, la sessantottenne nata in provincia di Udine ha cominciato la sua carriera con il solo fine di mantenere suo figlio Christian, nato quando lei era ancora minorenne. Purtroppo, diversi anni dopo, la vita dell’attrice è stata segnata da un evento che definire drammatico sarebbe addirittura riduttivo, ovvero la morte di suo figlio.

Il ragazzo è tragicamente scomparso a causa di un fatale incidente stradale, sopraggiunto all’età di ventidue anni. Sua madre è entrata in una profonda depressione, ma come se non bastasse ha sofferto anche di seri problemi fisici. A risentirne in particolar modo è stata la sua schiena. Per curare quest’ultima, la Di Lazzaro ha speso una cifra che si aggira intorno ai 750 mila euro. È proprio a causa di queste spese ingenti che Dalila ha confessato alla Daniele di essere stata vittima di una situazione economica gravosa, restando praticamente quasi senza un soldo.