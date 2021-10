Gianni Sperti svela la verità sulla sua vita sentimentale e su Paola Barale: “Sono…”

Gianni Sperti è tornato a parlare della sua vita sentimentale e della sua ex Paola Barale. Ecco le parole del noto personaggio televisivo

Dopo aver partecipato a diverse trasmissioni in qualità di ballerino a partire dalla seconda metà degli anni novanta, per Gianni è arrivata la chiamata da parte di Maria De Filippi, la quale lo ha voluto fortemente nei suoi programmi.

Dal 2003 è una colonna portante di “Uomini e Donne”, storico dating show targato Mediaset che va in onda ogni pomeriggio sulle frequenze di Canale 5. Da molto tempo il format presentato dalla moglie di Maurizio Costanzo si attesta tra i più seguiti in assoluto, merito sicuramente della bravura della padrona di casa che negli anni è stata in grado di offrire dei contenuti sempre molto graditi agli occhi del pubblico da casa.

La coppia composta da Sperti e da Tina Cipollari è uno degli elementi cardine della trasmissione. I due infatti, sono a tutti gli effetti al centro del programma, intervenendo in ogni situazione con le loro celebri frecciatine.

Leggi qui -> Paola Barale non si nasconde più e confessa su Gianni Sperti: “Quando stavamo insieme…”

Leggi qui -> Gianni Sperti ubriaco alla guida ha investito un uomo: ecco tutta la verità dietro la notizia che ha fatto il giro d’Italia

La verità di Gianni Sperti

L’opinionista di “UeD” ha svelato alcuni retroscena appartenenti alla sua vita privata e lo ha fatto durante il corso di un’intervista concessa sulle pagine del settimanale “Novella 2000”. Uno dei temi che maggiormente ha catturato l’attenzione è senz’altro quello legato alla sua sfera sentimentale.

“Sono un lupo solitario, single da anni, sto bene con me stesso. […] Quando l’amore arriva, ti travolge, ma in questo momento non è arrivato e sto bene”, ha confessato Sperti, prima di affrontare il discorso relativo alla sua fede religiosa: “Non sono più cattolico. Sono al 50% buddista, credo che bisogna vivere un po’ cercando di prendere il meglio, trasformando le cose negative in positive”.

Questa sua consapevolezza l’ha acquisita anche per merito della quarantena, grazie alla quale ha avuto il tempo necessario per riflettere su determinate cose, nonostante abbia ammesso che il fatto di stare bloccati in casa gli abbia tolto qualche certezza.

Infine ha fatto un accenno anche a quella che è la sua ex, la showgirl italiana Paola Barale, con la quale è stato sposato per alcuni anni: “A me restano solo ricordi positivi. Quando mi capita di pensarci, perché poi non è che sto tutti i giorni a pensare a vent’anni fa, ho solo ricordi positivi. Ma tutti hanno il diritto di vivere e pensare quello che gli pare”