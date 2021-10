Ricordate Martina Attili di X-Factor? Da innocente ragazza è diventata una bomba sexy | Irriconoscibile

Famosa per aver partecipato alla dodicesima edizione di X-Factor, al giorno d’oggi Martina Attili è diventata una bomba sexy

La presenza di Martina all’interno del noto talent show televisivo risale al 2018, quando è andata in scena quella che è stata la dodicesima edizione del programma condotto all’epoca da Alessandro Cattelan, il quale quest’anno ha fatto il suo esordio sui canali Rai con il varietà intitolato “Da grande”.

La Attili si è resa protagonista di un gran bel percorso, tanto che il suo cammino si è interrotto ad un passo dalla finale, venendo eliminata durante la settima puntata. La vittoria è spettata invece al rapper di origine partenopea Anastasio.

Anche se non è arrivato il successo al termine della gara, la semifinalista di X-Factor è riuscita lo stesso a farsi conoscere ampiamente dal pubblico italiano. Ciò è avvenuto soprattutto grazie al suo splendido brano “Cherofobia”, il quale è stato suonato da lei al pianoforte, dimostrando in tal modo di essere anche un’abile musicista, oltre che naturalmente una talentuosa cantante.

Ecco com’è diventata Martina Attili

L’anno dopo rispetto alla sua partecipazione al reality show targato Sky, la cantante ha pubblicato due singoli intitolati “Piccoli eroi” e “La somma”. Purtroppo per lei però, questi brani non sono bastati per ripetere il successo del periodo precedente, tanto che man mano il suo nome è uscito gradualmente dai radar.

Qualche tempo fa, attraverso un freestyle caricato sulla piattaforma di YouTube, la Attili ha deciso di lasciarsi andare ad un vero e proprio sfogo, probabilmente anche nei confronti delle case discografiche che hanno smesso di credere in lei: “Ho firmato un contratto di morte, ho venduto la mia anima e l’arte, ma l’arte qui non c’entra niente, sei solo un numero tra tutta sta gente”.

Nella seconda parte del pezzo invece, Martina ha parlato del forte cambiamento fisico da lei attuato. A differenza dei suoi esordi in cui appariva come una ragazza timida ed introversa infatti, al giorno d’oggi ha un aspetto molto più esuberante e trasgressivo, tanto che da molti suoi fans è ritenuta una bomba sexy: “Ho perso kili perché l’immagine conta, devo attizzare la gente è questo che importa, se non sei di tendenza, pazienza hai finito…”.