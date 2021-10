Antonella Clerici, l’orrenda cura che è stata costretta a prendere: “Dopo un paio di cicli ho riscontrato problematiche”

La popolare conduttrice televisiva ha svelato alcuni dettagli della cura dannosa che ha seguito per un periodo. Ecco le sue parole

Ieri è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di “È sempre mezzogiorno”, il cooking show che viene presentato dalla Clerici sulle frequenze dei canali Rai, il quale ha sostituito la celebre “Prova del Cuoco”.

Antonella non ha mai fatto segreto di essere non soltanto innamorata della cucina intesa come fornelli, bensì ha ammesso di lasciarsi andare anche ai sapori della tavola, definendosi una buona forchetta. Di questo argomento e di altri ancora ne ha parlato durante un’intervista concessa sulle pagine di “Ok Salute e Benessere”.

Di recente infatti, la showgirl ha deciso di svelare alcuni dettagli riguardanti la sua salute, aprendosi in tal modo in un racconto alquanto personale e privato. Nello specifico, la Clerici ha confessato i problemi da lei riscontrati nel periodo in cui è andata in menopausa, con le conseguenti cure che ha provato ad attuare.

Una menopausa complicata per Antonella Clerici

“Era ottobre 2017 e all’improvviso il ciclo mestruale si è interrotto. Mi sono detta, all’inizio, ‘che figata, non ho più la scocciatura delle mestruazioni, niente più mal di pancia, antidolorifici’…”, con queste parole Antonella ha cominciato il suo racconto, dichiarando che però non è andata proprio come pensava.

Lei, infatti, a partire da quel momento ha iniziato a soffrire a causa di forti vampate di calore, le quali non le hanno dato tregua per un periodo. A quel punto, la cinquantasettenne ha deciso di seguire alcune terapie tra cui quella ormonale, che però non ha sortito l’effetto sperato: “Mi ha provocato più danni della stessa menopausa: dolori addominali, nausea, mal di testa, malessere generale e addirittura aumento di peso”.

Successivamente dunque, ha tentato con la cura fitoterapica, ma anche in questo caso con esito negativo: “Dopo un paio di cicli ho riscontrato problematiche all’endometrio”. Da donna forte e determinata qual è, Antonella non si è arresa, ma ha chiesto consiglio alla sua nutrizionista di fiducia. Ed è proprio grazie a quest’ultima che finalmente è riuscita ad attenuare le problematiche legate alla menopausa.

Innanzitutto ha affermato di aver ridotto la quantità di cibo, mangiando o un primo o un secondo a pasto. Inoltre ha quasi eliminato il sale, il quale aumenta la pressione e non favorisce il drenaggio dei liquidi. Infine, la showgirl ha ammesso che il cambiamento principale è stato quello legato all’attività fisica: “I risultati più soddisfacenti, però, li ho raggiunti aggiungendo alla dieta l’allenamento aerobico. […] Mi impegno nel trovare un’ora, almeno tre volte alla settimana, da dedicare allo sport”.