Diana Del Bufalo, la rivelazione sulla tragica malattia: “Senso di morte improvvisa”

Diana Del Bufalo ha rivelato di essere stata vittima di una malattia, dalla quale è guarita soltanto dopo diverso tempo

La giovane attrice romana ha debuttato nel mondo dello spettacolo tramite la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, programma condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo sulle frequenze delle reti Mediaset fin dalla prima edizione, quando all’epoca era ancora intitolato “Saranno famosi”.

Per lei tuttavia, si è trattato soltanto del trampolino di lancio verso il set, dato che con il passare del tempo ha collezionato diverse esperienze nel campo della recitazione, lavorando sia sul grande che sul piccolo schermo.

Mentre quest’anno è tornata a partecipare alle riprese della nota serie intitolata “Che Dio ci aiuti”, nella passata stagione ha condotto il programma di genere comico in onda su Italia 1 “Enjoy – Ridere fa bene”, al fianco del simpaticissimo attore milanese Diego Abatantuono.

Tutta la sofferenza di Diana Del Bufalo

Nello scorso mese di giugno è stata pubblicata una sua intervista sul sito di “Ok Salute e Benessere”, durante la quale ha parlato di una serie di problemi di natura psicologica che si è trovata ad affrontare qualche tempo fa. La Del Bufalo ha esordito parlando di una storia d’amore finita male, dalla quale non pensava di aver subito delle gravi ripercussioni, ma che in realtà ha lasciato alcuni strascichi nel suo inconscio.

“Il corpo iniziava a darmi dei segnali che poi ho scoperto essere i tipici sintomi dell’attacco di panico. Era come se mi mancasse l’aria, un senso di morte improvvisa che mi immobilizzava”, l’inaspettata confessione di Diana, che poi ha continuato affermando: “Non riuscivo a far entrare ossigeno nei polmoni e arrivavo anche al punto di spogliarmi per non sentire quel senso di soffocamento”.

La sua salvezza è arrivata grazie all’incontro con la psicologa della madre, conosciuta soltanto per volontà del fato. Disperata infatti, l’ex allieva di “Amici” ha telefonato alla mamma, la quale in quel momento si trovava proprio dalla professionista per una visita.

“L’intervento di Susanna (la psicologa) è stato per me fondamentale per uscire dal quel brutto periodo; lei mi ha fornito gli strumenti necessari per capire le cause del mio malessere, le cause della rabbia che avevo dentro”, le parole con cui l’attrice ha deciso di raccontare pubblicamente la sua complicata storia che per fortuna ha avuto un lieto epilogo.