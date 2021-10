Fabrizio Corona lo ammette senza filtri: “… in un ospedale psichiatrico”

Fabrizio Corona, attraverso i suoi canali social, si è reso protagonista di un durissimo sfogo. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Il nome del noto imprenditore è circolato recentemente grazie ad alcune esternazioni da parte di uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge infatti, durante una discussione con Sophie Codegoni ha tirato in ballo Corona, affermando che dietro ai comportamenti della sua coinquilina ci sarebbe lo zampino del quarantasettenne siciliano.

Stando al pensiero di Soleil, la giovane ex tronista starebbe seguendo una sorta di copione scritto proprio da Fabrizio, il quale avrebbe dato dei suggerimenti alla ragazza in modo da attirare la luce dei riflettori verso di lei. Sophie ha prontamente replicato, dichiarando che le parole della Sorge sono semplicemente frutto della sua immaginazione.

Su questa vicenda l’ex re dei paparazzi non si è espresso, quantomeno per il momento, tuttavia di recente ha pubblicato un video sulla sua pagina di Instagram che sta facendo discutere molto. Come al solito, tra gli utenti c’è chi è pronto a scagliarsi contro di lui e chi invece difende l’uomo e le ragioni che l’hanno spinto a commettere determinati errori in passato.

Lo sfogo di Fabrizio Corona

Durante il corso di una puntata di “Non è l’Arena”, Fabrizio ha letto ad alta voce una lettera dal contenuto estremamente profondo, riguardante tra le altre cose le condizioni di un carcerato. Tuttavia, stando alla didascalia da lui inserita al fianco del video, l’imprenditore si sarebbe pentito di aver partecipato alla trasmissione come ospite.

“Ho sbagliato ad andare in televisione ieri, non ne avevo bisogno. […] Le parole sono importanti. Le parole hanno un peso e la televisione dovrebbe servire per approfondire concetti profondi, umani, di grandi valori”, così Corona ha cominciato il suo lungo messaggio, spiegando in seguito la sofferenza provata da lui e da tutte le persone che si sono trovate nelle sue stesse condizioni.

View this post on Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Verso la fine del testo, l’ex re dei paparazzi ha dato sfogo a tutta la sua rabbia, lanciandosi all’attacco del sistema televisivo e delle persone che sono capaci soltanto di utilizzare le sue frasi per veicolare un messaggio di grande importanza: “Parole sprecate, in un contesto completamente sbagliato, dove l’unico messaggio che tutti i presenti volevano trasmettere e ci sono riusciti, è “Fabrizio Corona è un malato psichiatrico!”. La lettera finisce con queste parole: Sono uno psicopatico in un ospedale psichiatrico”