Ignazio Moser, la malattia che l’ha colpito: finalmente esce la verità

Ignazio Moser è uscito finalmente allo scoperto, svelando alcuni dettagli riguardanti la malattia che lo ha colpito di recente

È ormai dal 2017 che Ignazio e Cecilia fanno coppia fissa, ovvero dalla loro partecipazione a quella che è stata la seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’epoca del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la sorella di Belen era fidanzata con Francesco Monte, il quale fu tradito proprio con Moser.

Proprio negli ultimi giorni, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, sembra che l’ex della Rodriguez ed il suo fidanzato attuale abbiano fatto la pace. Ad avvicinarsi per primo sarebbe stato proprio Ignazio, il quale ha ricevuto una risposta positiva dal trentatreenne pugliese. I due, dopo essersi spiegati, hanno trascorso addirittura la serata insieme, scambiandosi una grande quantità di chiacchiere.

Per quel che riguarda il suo futuro professionale invece, per il figlio dello storico ciclista italiano Francesco Moser si prospetta una nuova avventura, anche questa volta sulle reti Mediaset. Dopo il Gf Vip e l’Isola dei Famosi, il fidanzato della modella argentina dovrebbe partecipare alle riprese di “Back to school”, un format che presto esordirà sulle frequenze di Italia 1 con la conduzione di Nicola Savino.

Tutta la verità sulla malattia di Ignazio Moser

Dopo un periodo di assenza dai social network, Moser è tornato a parlare, spiegando ai suoi numerosi followers il motivo per cui è mancato per un po’ di tempo: “Purtroppo, ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi…”.

Queste parole hanno però sortito l’effetto insperato, ossia hanno fatto sì che i suoi fans si siano preoccupati e non poco per le sue condizioni di salute, soprattutto considerando che non si conosce l’origine di tali problemi. Qualche giorno più tardi però, l’ex ciclista si è reso autore di un nuovo aggiornamento, sempre tramite la piattaforma di Instagram.

“Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono chiare le cause del mio malessere, probabilmente un insieme di fattori fisici e psicologici”, ha confessato Ignazio, il quale ha poi suggerito ai seguaci che la salute mentale è estremamente importante e che tutti noi dobbiamo imparare ad ascoltare ciò che il nostro corpo ci sta segnalando.