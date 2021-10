Maria Teresa Ruta lascia tutti senza parole: “Così grosso non l’avevo mai preso”

Maria Teresa Ruta si è resa autrice di una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo insieme cosa ha detto la showgirl

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa è entrata all’interno della casa di Cinecittà per avere un confronto con il suo ex marito, il giornalista sportivo Amedeo Goria. I due si sono sposati nel 1987, per poi separarsi verso la fine degli anni novanta. Durante la loro relazione, la coppia ha messo al mondo due figli, Guenda e Gianamedeo, nati rispettivamente nel 1988 e nel 1992.

La Ruta ha sfruttato l’occasione per rimproverare il suo ex per alcune frasi da lui pronunciate sul suo conto. Innanzitutto ha puntualizzato il fatto che il suo attuale compagno non è geloso di lui, bensì lo è in generale. Subito dopo invece, gli ha scagliato una frecciatina alquanto personale: “Io poi non i lascio condizionare e decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo di meno, qualcuno dopo quello che ha visto ha capito anche i motivi”.

Leggi qui -> Sapete quanto guadagna Luca Laurenti? La spalla di Bonolis non invidia il suo amico

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

La dichiarazione scioccante di Maria Teresa Ruta

L’anno scorso la conduttrice televisiva torinese ha partecipato alla quinta edizione del Gf Vip proprio insieme a sua figlia Guenda. Tra le due quella ad essere durata di più all’interno della casa è stata Maria Teresa, la quale è rimasta in gioco per la bellezza di cinque mesi, consacrandosi tra i personaggi più apprezzati da parte del pubblico dell’intera edizione.

Tra non molto invece, la Ruta dovrebbe prendere parte come concorrente al nuovo programma targato Mediaset, intitolato “Back to school”. Il format verrà condotto da Nicola Savino, reduce dall’esperienza alla guida de “Le Iene”. Molto attiva anche sui social, l’ex moglie di Amedeo Goria ha pubblicato di recente un post sulla piattaforma di Instagram, con il quale ha scatenato una forte reazione da parte dei suoi numerosi followers.

Al fianco della foto da lei caricata infatti, ha inserito una didascalia dal contenuto facilmente fraintendibile: “Un fungo così grosso non l’avevo mai preso, l’ho misurato (seconda foto), ben 24 cm!”, questo il commento di Maria Teresa, che poi ha proseguito tirando in ballo i suoi fans: “Oggi è la Giornata Nazionale del Porcino! Wow! A voi piacciono i funghi? Come li fate?”