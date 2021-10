“Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Il presentatore del Gf Vip ha parlato della sofferenza da lui provata in passato, a causa di una brutta malattia che ha devastato la sua vita

Gli esordi televisivi di Alfonso risalgono ai primi anni duemila, quando ha preso parte alle riprese del “Chiambretti c’è” sulle frequenze di Rai 2. Nonostante il suo debutto sia dunque avvenuto sulle reti della tv di Stato, l’ampia notorietà di cui gode oggi l’ha ottenuta grazie a Mediaset, emittente per cui lavora da molto tempo con grande dedizione e professionalità.

Attualmente è alla guida del Grande Fratello Vip, format che conduce per la terza edizione di fila, dopo aver raccolto le redini del programma dall’uscente presentatrice Ilary Blasi. Per la stagione in corso ha scelto di essere affiancato da due donne dalla forte personalità, ossia da Adriana Volpe e da Sonia Bruganelli. Fin dalle prime battute del reality show, le due opinioniste sono sembrate ai ferri corti, mettendosi spesso l’una contro l’altra in virtù di una scarsa compatibilità caratteriale.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Cecilia e Ignazio, la notizia improvvisa: “La famiglia si allarga”

La durissima malattia che ha colpito Alfonso Signorini

Al contrario di quanto si potrebbe immaginare per un appassionato di gossip come lo è Signorini, quest’ultimo non è molto avvezzo a parlare della sua vita privata. Lo showman infatti, lo ha fatto in pochissime occasioni, ed una di queste corrisponde ad un’intervista da lui concessa ai microfoni di “Verissimo”, programma diretto dalla bravissima Silvia Toffanin.

Tra i vari passaggi della loro chiacchierata, spicca quello in cui Alfonso ha svelato l’esistenza di una malattia che l’ha afflitto ormai diversi anni orsono. La patologia di cui è stato vittima è la leucemia: “Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv. Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel ‘per sempre’, ma credere nel ‘per ora’”.

A causa di questa devastante patologia, il presentatore è stato costretto a sottoporsi alla chemioterapia: “È stata molto dura perché in quel momento stava morendo la mia mamma. Ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me”. Fortunatamente le cure hanno sortito l’effetto sperato, infatti al giorno d’oggi Signorini gode di una buona salute grazie alla quale può svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi, come d’altronde ha sempre fatto.