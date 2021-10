Sonia Bruganelli con un altro uomo: ecco chi è

Sonia Bruganelli, donna di spettacolo e moglie del conduttore televisivo Paolo Bonolis, è stata fotografata in compagnia di un altro uomo! Cosa avrà pensato suo marito? Ecco chi è il terzo incomodo nella coppia.

Sonia Bruganelli è un’ex modella, imprenditrice, opinionista televisiva e donna di spettacolo, famosa al grande pubblico anche per essere la moglie del conduttore Paolo Bonolis, con il quale ha avuto anche tre figli, di nome Silvia, Davide e Daniele. Sonia Bruganelli è nata a Roma e oggi ha 47 anni d’età.

Attualmente la Bruganelli lavora a Canale 5, come opinionista del reality-show Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Lei, però, è anche una produttrice televisiva e imprenditrice e negli anni si è occupata soprattutto si scouting televisivo, selezionando i concorrenti dei programmi di suo marito, come “Avanti un altro” e “Ciao Darwin“, concorrendo non poco al successo di questi show.

L’unione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis risale al 1997: la coppia si è conosciuta dietro le quinte di “Tira e Molla“, trasmissione nella quale lei si occupava di telepromozioni. Bonolis aveva già una relazione con un’altra donna e dopo la separazione lui e la Bruganelli si sono sposati nel 2002: i figli Silvia, Davide e Adele hanno rispettivamente 18, 16 e 12 anni.

Di recente Sonia Bruganelli si è fotografata in compagnia di un altro uomo: cosa avrà pensato suo marito quando ha visto quella foto su Instagram? Scopriamo dunque chi è l’uomo al suo fianco.

Sonia Bruganelli con Marco Salvati: sapete chi è?

In questa foto pubblicata sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli, la donna è in compagnia di Marco Salvati. Ma chi è? Si tratta di un autore televisivo, molto famoso nel mondo della televisione italiana, ma non al grande pubblico.

Marco Salvati ha 58 anni d’età e in carriera ha lavorato da autore per programmi di grandissimo successo, come le edizioni 2005 e 2009 del Festival di Sanremo o “Le Iene presentano Scherzi a parte”, ma anche programmi condotti proprio da Paolo Bonolis, come “Avanti un altro!“, “Ciao Darwin“, “Chi ha incastrato Peter Pan?“.

Con ogni probabilità, Sonia Bruganelli e Marco Salvati si sono conosciuti proprio dietro le quinte di una di queste trasmissioni. Più di recente i due hanno lavorato insieme per il talent-show “All Together Now”, in cui Salvati ricopre il ruolo di giurato.

