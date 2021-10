Barbara D’Urso e la separazione da Mauro Berardi: dopo anni tutta la verità

Barbara D’Urso è stata per anni insieme al produttore cinematografico Mauro Berardi. Ecco svelato il motivo della loro separazione

La D’Urso è una delle conduttrici televisive di maggior successo per quel che riguarda il piccolo schermo. Da molto tempo infatti, domina la scena sulle reti Mediaset, dove ha condotto negli anni una grande quantità di programmi, tutti molto seguiti dal pubblico nostrano che, in tal modo, ha sempre dimostrato un grande affetto nei suoi confronti.

A partire da questa stagione però, sono state rimosse dal palinsesto alcune sue trasmissioni, ma secondo Carmelita è sbagliato parlare di ridimensionamento. Stando alle sue parole infatti, lei si sarebbe accordata con Pier Silvio Berlusconi, il quale avrebbe garantito dei nuovi progetti per lei in vista del futuro.

Per il momento è alla guida esclusivamente di “Pomeriggio Cinque”, programma che va in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5 in cui si trattano temi di attualità e di cronaca, seppur con qualche accenno al mondo del gossip.

Tutta la verità sulla rottura tra Barbara D’Urso e Mauro Berardi

Difficilmente la showgirl ama parlare della sua sfera personale, e solitamente quando lo fa si concentra esclusivamente sui suoi due figli. Questi ultimi sono nati proprio dalla lunga relazione che ha avuto con Mauro Berardi, noto produttore cinematografico italiano. La coppia è stata fidanzata per oltre dieci anni, per la precisione nel periodo che va dal 1982 al 1993, senza però giungere mai al grande passo del matrimonio.

Tuttavia dal loro amore sono venuti al mondo Giammauro ed Emanuele, i due più grandi amori della vita della presentatrice di “Pomeriggio Cinque”. La separazione con il padre dei ragazzi non è stata così facile, dato che la stessa Barbara ha ammesso di aver sofferto molto all’epoca: “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto anche due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione”.

Con queste parole, la D’Urso ha sottolineato sia la sofferenza provata, ma ha anche ribadito di non aver mai amato nessuno quanto il suo ex. La conduttrice campana non ha confessato gli esatti motivi che hanno portato le loro strade a dividersi, però ha comunque voluto esprimere il suo pensiero con molta diplomazia: “C’erano delle forte incomprensioni tra noi appianate dalla mia volontà di portare la pace in famiglia. Siamo stati per anni divisi da queste incomprensioni ma adesso siamo tornati in ottimi rapporti”.