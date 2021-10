Luca Laurenti, avete mai visto il figlio? È di una bellezza devastante

Luca Laurenti è padre di un figlio che si chiama Andrea. Quest’ultimo, oltre ad essere un bel ragazzo, è molto legato al suo noto genitore

Laurenti è un personaggio televisivo famoso per la sua assidua collaborazione con Paolo Bonolis, insieme al quale ha partecipato alle riprese di molti programmi estremamente seguiti, quasi tutti trasmessi sulle frequenze dei canali Mediaset.

Tuttavia, le doti del Maestro sono diverse, infatti è un abile conduttore, un comico di prim’ordine ed anche un ottimo cantante, qualità dimostrata in svariate occasioni nel corso della sua brillante carriera. Un esempio di ciò lo abbiamo avuto proprio di recente. Luca, infatti, ha preso parte a “Star in the star”, all’interno del quale si è reso protagonista di alcune strepitose esibizioni.

Nel format presentato da Ilary Blasi, il cinquantottenne nato a Roma ha imitato niente poco di meno che Claudio Baglioni. La sua identità è stata svelata soltanto in semifinale, ma i tre giudici hanno espresso soltanto pareri favorevoli nei confronti della sua prova, complimentandosi con lui per l’incredibile somiglianza sia dal punto di vista fisico che canoro.

Il figlio di Luca Laurenti

Notoriamente Luca è un uomo molto riservato per quel che concerne la sua sfera personale. Davanti alle telecamere riesce sempre ad attirare l’attenzione, grazie alla sua simpatia e all’esuberanza, tuttavia nel privato è una persona più introversa e solitaria, come ha svelato anche l’autore di “Avanti un altro” nel corso di un’intervista.

L’autore, parlando di Laurenti, ha dichiarato: “Lui conduce una vita monacale. Vive in un regime di quasi solitudine, in un ambiente quasi meditativo. È un uomo spirituale. […] Ha una serie di interessi che riguardano la spiritualità e la meditazione, così vive la sua dorata solitudine a pensare a cose più alte del nostro lavoro”.

Quello che sappiamo del comico è che è sposato con Raffaella Ferrari dal 1994 e dal loro amore è venuto al mondo un figlio unico di nome Andrea. Di quest’ultimo si hanno pochissime notizie, tra cui quella che ha deciso di non intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Non sono noti dettagli riguardanti il suo percorso professionale né quelli relativi alla sua vita sentimentale. Tuttavia, come ha confessato lo stesso Luca, siamo a conoscenza dello splendido rapporto che c’è tra il ragazzo e suo padre.