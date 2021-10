Mina riesce allo scoperto: Quello che ha fatto è pazzesco

Che fine ha fatto Mina? La cantante italiana più famosa di sempre era scomparsa dalle scene televisive, ma oggi dopo anni di silenzio è ricomparsa con un gesto che nessuno si aspettava.

Mina Anna Maria Mazzini è il vero nome di Mina, probabilmente la più grande cantante della musica italiana. Gli italiani hanno imparato ad amarla fin dalla fine degli anni ’50 ed è presto diventata una vera e propria star, tanto da essere costretta a ritirarsi dalle scene prestissimo: oggi, infatti, vederla in tv è un evento più unico che raro.

Si sa veramente poco della vita privata di Mina. Nata a Busto Arsizio, oggi ha 81 anni d’età e sappiamo che vive da tempo in Svizzera, e più precisamente a Lugano; nel 2006 Mina si è sposata con Eugenio Quaini, un cardio-chirurgo italiano che si è trasferito con lei in Svizzera.

Mina ha due figli, frutto della sua precedente relazione amorosa con l’attore Corrado Pani: i due figli si chiamano Massimiliano (che le ha regalato anche due nipoti) e Benedetta, e di recente è diventata anche bisnonna.

Per il resto, nonostante la lontananza dalle luci dei riflettori, Mina resta una vera e propria istituzione della canzone italiana. In carriera ha pubblicato ben 118 album musicali, di cui 74 registrati in studio, 3 album live e ben 40 raccolte dei migliori successi. Ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo e si è guadagnata premi e riconoscimenti prestigiosi per il suo lavoro di cantante.

Ecco che fine ha fatto Mina oggi

Stefania Orlando imita Mina a Tale e Quale Show (screenshot Instagram)Oggi Mina è tornata a farsi sentire. Se vi stavate chiedendo che fine ha fatto, qualche giorno fa Mina è uscita allo scoperto dopo anni di mistero. La cantante ha inviato un messaggio a collega Cristiano Malgioglio, per complimentarsi di quanto era avvenuto durante la trasmissione “Tale e Quale show“.

Nel corso dello show televisivo, infatti, la showgirl e conduttrice Stefania Orlando (nella foto) si è cimentata nell’imitazione di Mina cantando la canzone “L’importante è finire“, scritta nel 1975 proprio da Malgioglio, chiamato a fare da giudice per l’occasione.

L’imitazione è piaciuta così tanto a Mina che lei stessa ha voluto farle i complimenti indirettamente, scrivendo un messaggio all’amico Malgioglio: “Non male la ragazzina“, riferendosi a Stefania Orlando, che alla fine si è classificata seconda. La notizia è stata rivelata da Alberto Dandolo su Dagospia.

