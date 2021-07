Mina, dopo 40 anni spunta la foto: ecco com’è diventata | Irriconoscibile

Per Mina spunta una fotografia che in pochissimi hanno visto dopo oltre 40 anni: ecco come è diventata, davvero irriconoscibile.

Mina è stata per la musica italiana una vera e autentica iconica. Un successo che parte da lontano, e che la vede protagonista a partire dagli anni ’50.

Lei, poco più che ventenne e durante tutti questi anni ha interpretato più di 1500 brani. Inoltre, ha ottenuto più riconoscimenti, riuscendosi ad esprimere al meglio, soprattutto quando in compagnia di Milva, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Ornella Vanoni. Un movimento femminile nel mondo della musica che ha fatto la storia degli anni ’60 e ’70.

Senza dimenticare che ha avuto l’opportunità di condividere il palco con artisti di grande fama, quali Frank Sinatra, Louis Armostrong, Liza Minnelli e Luciano Pavarotti. Arriva però nelle ultime settimane uno scatto che la rappresenta in maniera del tutto diversa rispetto al passato.

Una fotografia davvero unica

Da sottolineare che ora l’artista ha 81 anni e da quando ne aveva circa 40 si è ritirata dalle scene. Non ha mai reso noto il motivo di questa scelta anche se in tantissimi si chiedono il perché e soprattutto vorrebbero rivederla nuovamente in ‘campo‘.

Le sue canzoni però continuano ad esser pubblicate, nonostante lei non si veda più sul palco. Il successo resta tale ed un paparazzo è addirittura riuscito nell’obiettivo di paparazzarla, rubando uno scatto che potremmo definire molto più che raro in questo caso.

Davvero irriconoscibile

Dopo il grande successo ecco che praticamente dal 1978 decide di non comparire più in pubblico. In molti hanno pensato che la motivazione risiedesse nel proprio fisico, tant’è che dopo una gravidanza avesse iniziato a ingrassare senza più riuscire a recuperare il suo solito peso.

Da lì ha smesso di esibirsi in pubblico ed ecco che nella foto allegata un paparazzo l’ha immortalata. Durante un’intervista a Vanity Fair ha però spiegato che: “Possiedo pochissime doti, ma tra queste c’è il controllo assoluto di ciò che mi circonda. Cantavo in un’epoca dove non esisteva la moderna tecnologia. Per risolvere qualche problema lavoravamo con un piccolo altoparlante che amplificava la voce. Ancora oggi continuo a utilizzare un vecchio, adorato microfono. Lo tengo segnato da dello smalto rosso, per impedire di perderlo e per la paura che qualcuno me lo possa cambiare per sbaglio“.