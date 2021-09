Mina, l’enorme cambiamento dal passato ad oggi: ecco com’è diventata | Irriconoscibile

Mina dopo tanti successi ed anni di ombra, ecco che si fa rivedere dopo tempo mostrandosi praticamente in una veste nuova: è irriconoscibile.

Artista di assoluto spessore, Mina è stata una vera e propria diva dello spettacolo e della musica italiana. Parliamo di un’artista a 360 gradi capace di emozionare il pubblico e far la storia della televisione italiana. Negli anni ’60 e ’70 è stato un punto di riferimento assoluto, prima di decidere di abbandonare lo spettacolo praticamente per sempre. Nonostante ciò, si tratta comunque di un’artista senza età e con una bravura innata.

Nel 2001 ha deciso di aprire uno studio di registrazione attraverso internet, dando in pasto al web un video in cui registrava un live. Unica artista al mondo che non si concede ai media e resta ugualmente al primo posto in classifica ogni qual volta pubblica un disco. Addirittura, il suo ultimo disco ufficiale, risale al lontanissimo 1978, quando si esibì a Viareggio.

Mina ed il cambiamento repentino

La cantante annullò i concerti successivi per una broncopolmonite virale, con il tutto che la convinse totalmente ad abbandonare le scene musicali. Si trattò di una decisione maturata in maniera sofferenze, con la sparizione di Mina che fu un qualcosa d’impensabile e difficile da affrontare per tutto il panorama musicale e dello spettacolo.

Nel 1974 il suo ultimo show televisivo, parliamo di Milleluci. Questo realizzato con Raffaella Carrà, affermando di essere stata male e di non voler più cantare. Un’artista ribelle, che decide quindi di lasciarsi andare alla musica da casa, senza volersi farsi vedere al pubblico.

Ecco ora com’è Mina dopo tanti anni

Ora invece, dopo anni, la si rivede unicamente con uno scatto rubato dalla stampa, in strada con un proprio caro.

La si nota praticamente diversissima rispetto al passato, con Mina che è cambiata in tutto e per tutto. Non vedendola da tempo, ecco che appare trasformata. L’età infatti avanza anche per lei che unicamente nell’espressione sembra ricordare vagante la sé stessa di oltre trent’anni fa. La Mina che ha incantato gli italiani e con una voce che resta ancora oggi impressa nella mente dei fan che la seguono nonostante la sua scelta controversa di non farsi più vedere al pubblico.