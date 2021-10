Red Canzian dei Pooh, il racconto del drammatico tumore: “Quando me l’hanno detto..” | Come sta oggi

Red Canzian, storico bassista dei Pooh, ha confessato a “Vieni da me” su Rai 1 la drammatica lotta contro un tumore ai polmoni che l’ha quasi ucciso. Ecco come sta oggi e che fine ha fatto

Vi ricordate di Red Canzian? Si tratta in realtà del nome d’arte di Bruno Canzian, musicista polistrumentista, cantante, compositore, ma soprattutto ex bassista dello storico gruppo musicale Pooh, che si è sciolto nel 2016. Scopriamo che fine ha fatto e come sta dopo la terribile malattia.

Oggi Red Canzian ha 70 anni d’età e nonostante ciò è ancora sulla scena musicale. Dopo la separazione dei componenti della band (Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio e, appunto, Red Canzian), il bassista ha intrapreso una carriera da solista. Il suo ultimo album musicale, pubblicato nel 2018, si chiama “Testimone del tempo“.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI -> Chi è la moglie di Roby Facchinetti

Negli ultimi anni Red Canzian ha calcato anche i palchi della televisione, partecipando ad alcune trasmissioni e concorrendo anche al Festival di Sanremo 2018. Più di recente, nel 2021, ha vinto la seconda edizione del game-show televisivo condotto da Milly Carlucci, “Il cantante mascherato“.

Nella sua vita privata, il bassista dei Pooh ha avuto love story con donne famose finché non si è sposato nel 200 con Beatrice Niederwieser, donna di origini tedesche: dal matrimonio sono nati i figli Chiara e Philipp Mersa (anche lui musicista).

Che fine ha fatto oggi l’ex bassista dei Pooh

Ma che fine ha fatto oggi Red Canzian? Come vi abbiamo anticipato, l’ex componente dei Pooh ha dovuto affrontare una malattia durissima, un tumore al polmone sinistro. Lui stesso ha confessato la drammatica notizia nel corso della trasmissione “Vieni da me“, su Rai 1, condotta da Caterina Balivo.

“Quando i medici mi hanno detto che avevo un tumore ai polmoni – ha dichiarato Red Canzian con la voce commossa – mi sono visto crollare tutto il mondo addosso“. Per fortuna, però, dopo qualche attimo di shock, l’uomo si è fatto forza e si è deciso a fare di tutto per combattere la malattia.

“La mia paura più grande – confessa Red Canzian – era quella di perdere la voce“. Ma il cantante ci tiene a rassicurare tutti: adesso sta bene e il tumore è superato. “Ora mi sono ripreso praticamente del tutto… e di sicuro con un problema in meno“, ha scritto su Instagram, dove lancia anche un messaggio ai fans: “Ora più che mai ho bisogno del vostro affetto“.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI -> La drammatica confessione di Red Canzian