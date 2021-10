Simona Ventura, la grande passione abbandonata: tutta colpa di una malattia | Ecco che è successo

Simona Ventura è stata costretta ad abbandonare una sua grande passione a causa di un serio problema fisico. Ecco di che si tratta

La nota presentatrice televisiva ha svelato, durante il corso di un’intervista da lei concessa, che da giovane ha seguito per anni una grande passione, abbandonata purtroppo per via di una problematica che ha colpito il suo fisico, impossibilitandola pertanto a proseguire tale tipologia di attività.

Lo scorso anno Simona ha presentato un programma andato in onda sulle frequenze di Rai 2, intitolato “Game of games – Gioco loco”. Purtroppo non si è trattato di un grande successo, come invece la showgirl ci ha sempre abituati, soprattutto in considerazione degli scarsi indici di ascolto fatti registrare.

Al momento invece, SuperSimo è alla guida di “Citofonare Rai 2”, dove è affiancata da un’altra grande donna del mondo dello spettacolo, vale a dire la stimatissima Paola Perego. Nell’ultima puntata della trasmissione, come ospiti sono stati invitati Paola Barale, Elena Ballerini e l’astrologo Simon and the Stars.

Leggi qui -> Elisabetta Gregoraci, outfit provocante con aperture da sogno: stacco di coscia imperioso

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Il racconto di Simona Ventura

La Ventura ha deciso di svelare alcuni dettagli riguardanti la sua vita privata nel corso di un’intervista a “Ok Salute e Benessere”. La showgirl ha confessato di sentirsi bene con sé stessa e con il suo corpo, accettando con tranquillità i primi segni che il tempo ha provocato, come ad esempio le rughe.

Tuttavia, dato che svolge un lavoro in cui l’immagine conta molto, ha ammesso di prendersi cura del suo benessere. In primis segue una dieta sana ed equilibrata, la quale naturalmente porta ad alcune rinunce ma le permette di sentirsi sempre in forma. Ovviamente questo non basta, infatti Simona ha dichiarato di fare molta attività fisica di vario genere.

A quel punto però, la conduttrice ha sottolineato quanto sia importante praticare lo sport in maniera accurata, senza mai superare i limiti del nostro corpo, cosa che a lei purtroppo è capitata in passato: “Personalmente, a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, ho eliminato tutti quegli sport estremi che mi divertivano da ragazza”.

Con queste parole quindi, la cinquantaseienne ha svelato di avere una grande passione nei confronti degli sport estremi. Al giorno d’oggi non è però più in grado di praticarli, proprio per colpa di una dura infiammazione al tendine d’Achille causata dall’eccessivo sforzo.