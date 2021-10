Flora Canto, la difficile operazione chirurgica affrontata: tre organi asportati | Ecco come sta oggi

Flora Canto ha subito una seria operazione chirurgica, durante la quale le sono stati asportati alcuni organi. Ecco le sue condizioni attuali

Prima di conoscere il suo attuale marito Enrico Brignano, la Canto è stata insieme ad un altro uomo che fa parte del mondo dello spettacolo, ovvero il conduttore televisivo Filippo Bisciglia.

Lei ed il presentatore di “Temptation Island” sono stati fidanzati fino a quando quest’ultimo è entrato nella casa del “Grande Fratello”, dove si è reso artefice di un tradimento ai danni della donna. Quest’ultima, estremamente delusa dal comportamento del suo ex, ha accettato la proposta di Maria De Filippi a prendere parte alle riprese di “Uomini e Donne”, con la speranza di trovare un nuovo amore.

L’uomo della sua vita lo ha conosciuto però soltanto nel 2014, quando presso le spiagge di Sabaudia ha incontrato il simpatico attore comico romano. Nel giro di poco tempo tra i due è scattata la scintilla, costruendo in seguito una splendida famiglia.

Flora Canto sotto i ferri

Flora ed Enrico hanno messo al mondo due figli: la primogenita si chiama Martina ed è nata nel 2017, mentre il secondo, Niccolò, è venuto alla luce soltanto nello scorso luglio. Circa un mese fa invece, l’attore ha sorpreso la sua compagna con una proposta di matrimonio in occasione di uno spettacolo dello stesso Brignano tenutosi all’interno della splendida cornice dell’Arena di Verona.

La risposta della trentottenne è stata ovviamente positiva, accettando di fare il grande passo insieme all’uomo che l’ha resa madre per due volte. Adesso i tanti fans della coppia attendono soltanto l’annuncio della data, che secondo alcune fonti potrebbe coincidere con la prossima primavera.

Al momento dunque, la Canto sta vivendo un periodo magnifico, visto che soltanto quest’anno ha ricevuto la proposta di nozze ed ha partorito il suo secondogenito, ma purtroppo per lei le cose non sono state sempre così perfette. Pochi anni fa infatti, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico che l’ha costretta a rimanere per dieci giorni in ospedale.

La futura sposa di Enrico ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla rivista “Diva e Donna”, rivelando anche alcuni dettagli dell’operazione: “Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato”, le parole di Flora condite da un pizzico di ironia. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, con la donna che oggi sta benissimo sia a livello fisico che a livello emozionale.