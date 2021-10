GfVip, brusco risveglio per Carmen Russo: potrebbe arrivare l’uscita dalla casa

Per la nota showgirl ligure si tratta di un momento estremamente delicato, dato che corre il forte rischio di uscire dalla casa del GfVip

La Russo è ormai una veterana del mondo dello spettacolo, avendo alle spalle una carriera piena di successi arrivati in diversi campi. Ha esordito infatti come ballerina, mostrando fin da subito di possedere delle grandi doti in qualità di danzatrice.

Nello stesso periodo, ossia verso la metà degli anni settanta, ha debuttato anche sul set cinematografico, prendendo parte ad alcune pellicole di produzione nostrana. Andando avanti con il tempo invece, Carmen si è dedicata sempre di più alla tv, dove ancora oggi è considerata un personaggio di elevata caratura.

Nel 1987 ha sposato quello che è un altro volto conosciuto dal pubblico italiano, ovvero il coreografo ed ex ballerino Enzo Paolo Turchi. La coppia ha messo al mondo una sola figlia che si chiama Maria, venuta alla luce soltanto nel 2013.

Una pessima notizia per Carmen Russo

Come tutti il pubblico di Mediaset sa benissimo, Carmen è attualmente impegnata come concorrente all’interno del celebre reality show di Canale 5. La sessantaduenne nata a Genova, la quale aveva già partecipato al Grande Fratello Vip in precedenza, si trova nella casa da ormai oltre un mese.

Proprio nell’ultima puntata andata in onda finora, si è resa protagonista di un durissimo scontro con Katia Ricciarelli. Secondo quest’ultima infatti, la Russo avrebbe complottato contro di lei per mandarla in nomination. Tuttavia, questa sorte è toccata invece alla stessa ballerina, la quale pertanto adesso rischia fortemente di dover abbandonare il gioco.

A sfidare al televoto la gieffina ci sono altre due donne, cioè Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Per conoscere il verdetto del televoto bisognerà attendere fino a venerdì prossimo, giorno in cui è previsto il prossimo appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini.

Durante la lite con l’ex di Pippo Baudo, Carmen ha tentato in tutti i modi di difendere la sua posizione, ma ciò nonostante si è sentita dare dell’ipocrita nonché della pettegola, appellativi che ha faticato molto a digerire. Per il momento la situazione sembra che sia tornata alla normalità, tuttavia non escludiamo che nei giorni a venire possa riaccendersi la miccia tra le due concorrenti della sesta edizione del GfVip.