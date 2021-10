Già tifoso da bambino, da grande ha fatto sognare una città intera: ecco chi è

Il piccolo tifoso che vediamo in foto è stato in grado di far sognare una città intera grazie alle sue giocate. Ecco di chi si tratta

Il personaggio di cui vi stiamo parlando quest’oggi ha fatto del calcio la sua vita, trasformando quella che da bambino era soltanto una passione in un lavoro. Ormai è già qualche anno che ha appeso gli scarpini al chiodo, tuttavia il suo nome continua a riecheggiare per le vie della sua città.

Nel corso della sua fantastica carriera ha incantato le platee di innumerevoli stadi importanti, per merito del suo innegabile talento calcistico messo in mostra sul terreno di gioco. Uno degli eventi che lo ha reso maggiormente orgoglioso è stato quando ha indossato al braccio la fascia di capitano della sua squadra del cuore, con la gioia di milioni di tifosi.

Leggi qui -> Gerry Scotti nella sua casa di Roma vive con un altro uomo: ecco di chi si tratta

Leggi qui -> Sapete che titolo di studio ha Gerry Scotti? Non ve lo immaginate neanche

Ecco chi è il bambino della foto

Il nome del bimbo raffigurato nello scatto corrisponde a quello di Daniele De Rossi, ex centrocampista e capitano della Roma. Da giocatore ha vestito la casacca dei giallorossi per 459 volte, mettendo a repertorio 43 realizzazioni.

Tuttavia ha dimostrato il suo valore anche in Nazionale, con la quale ha vinto il campionato Mondiale di calcio nel 2006. Dopo una lunga squalifica arrivata nel secondo match, De Rossi è tornato in campo per la finale contro la Francia, mettendo a segno uno dei cinque rigori decisivi al termine della partita terminata con il risultato di uno a uno dopo i tempi supplementari.

Prima di ritirarsi definitivamente dal calcio giocato, Daniele ha intrapreso un’esperienza durata un anno in Argentina, dove ha militato tra le fila dello storico club del Boca Juniors. Al giorno d’oggi sono quasi due anni che ha smesso di calcare i campi da gioco e, stando alle sue stesse dichiarazioni, sembra intenzionato a voler diventare un allenatore a tutti gli effetti.

Daniele De Rossi e la sua sfera personale

La vita extracalcistica dell’ex numero sedici giallorosso è stata alquanto travagliata, soprattutto durante la storia d’amore con Tamara Pisnoli, dalla quale ha avuto la sua primogenita Gaia.

Attualmente invece, Daniele è riuscito a ritrovare la serenità, e lo ha fatto grazie a sua moglie Sarah Felberbaum. I due sono convolati a nozze nel dicembre del 2015, mentre successivamente hanno messo al mondo due figli che si chiamano Olivia Rose e Noah.