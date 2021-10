La dieta di Carlo Conti? Vi farà cambiare la vostra vita alimentare

Carlo Conti, uno dei più noti conduttori televisivi italiani, ha svelato di seguire una dieta particolare. Andiamo a vedere di che si tratta

Il presentatore più abbronzato della tv ha rivelato alcune abitudini che caratterizzano la sua vita. Una di queste è il tipo di dieta che segue, grazie alla quale si mantiene in perfetta forma nonostante i suoi sessanta anni compiuti nello scorso mese di marzo.

Da poco meno di un mese è iniziata invece quella che è l’undicesima edizione di “Tale e Quale Show”, format presentato da Conti fin dalla messa in onda della prima puntata nel 2012. La giuria di quest’anno è quasi la stessa di quella della passata stagione, con l’unica differenza che Cristiano Malgioglio ha preso il posto del simpatico attore comico Vincenzo Salemme.

Di recente si è parlato anche di un altro possibile incarico per Carlo. Quest’ultimo infatti, potrebbe essere scelto dai vertici Rai per condurre “Ora o mai più”, trasmissione guidata finora da Amadeus che però nel 2022 sarà nuovamente al timone del “Festival di Sanremo”.

La dieta seguita da Carlo Conti

Lo showman vive a Firenze, sua città Natale, insieme a sua moglie, una donna che si chiama Francesca Vaccaro. Quest’ultima nella vita svolge la professione di costumista, lontana dunque dalla luce dei riflettori a differenza di suo marito. La coppia è convolata a nozze nel 2012, mentre due anni più tardi è venuto al mondo il loro unico figlio di nome Matteo.

È risaputo che Carlo è estremamente legato alla sua famiglia, nonostante non sia molto avvezzo a parlare dei suoi affari personali. Tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata non molto tempo fa, il presentatore toscano ha confessato alcuni segreti della sua routine, per merito dei quali riesce a mantenersi in ottima forma fisica.

Innanzitutto ha dichiarato che di tanto in tanto gioca qualche partitella di calcio in compagnia dei suoi amici. Inoltre, con tono ironico, ha svelato anche un consiglio che gli ha fornito un suo noto collega: “Fiorello mi ha detto: Cammina come se fossi in ritardo!”.

Una grande importanza per il suo benessere però, la riveste proprio la dieta sana ed equilibrata che lui segue: “Mi piace la varietà del cibo, ma modero le quantità. Se faccio qualche stravizio e metto su qualche chiletto, poi sto attento per evitare di ingrassare”.