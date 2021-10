Ricordate Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello? Oggi è irriconoscibile | Ecco come si è ridotta

Cristina Plevani è stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. A distanza di anni, vediamo com’è diventata al giorno d’oggi

Correva l’anno 2000, quando sulle frequenze dei canali Mediaset è stata trasmessa la prima edizione in assoluto del reality show più popolare della tv italiana. All’epoca il Grande Fratello fu vinto proprio dalla Plevani, la quale si è aggiudicata il successo finale dopo novantanove giorni di permanenza all’interno della celebre casa di Cinecittà.

Alle sue spalle si sono posizionati rispettivamente Salvatore Veneziano ed il compianto Pietro Taricone, con il quale Cristina intraprese anche una relazione sentimentale dalla breve durata. I due, durante le riprese del programma, si resero protagonisti di un episodio che destò molto scalpore.

I gieffini infatti, avrebbero avuto un rapporto sessuale, nascosti soltanto dalle tende di una finestra. Mentre in un primo momento cercarono di negare il tutto, successivamente confessarono che le cose andarono proprio così.

Ecco che fine ha fatto Cristina Plevani

Dopo la strepitosa vittoria nel reality show di Canale 5, Cristina ha iniziato a farsi strada sul piccolo schermo, prendendo parte alle riprese di diversi programmi, in particolar modo sulle reti Mediaset. È stata inviata di “Verissimo”, ha ricoperto il ruolo di opinionista di “Live – Non è la D’Urso” e di “Pomeriggio Cinque” ed è stata anche un’ospite fissa per alcuni anni di “Buona Domenica”.

Nel 2004 invece, la Plevani è scesa dai gradini dello studio televisivo di “Uomini e Donne”, dating show presentato da Maria De Filippi, dove ha vestito i panni della tronista. Da allora di tempo ne è passato molto, tanto che l’ex gieffina si è definitivamente allontanata dalla tv.

Attualmente svolge la professione di istruttrice di nuoto e di fitness acquatico, come ha scritto la stessa anche nella biografia riportata sulla sua pagina di Instagram. Sui social network infatti, la cinquantenne nata in un piccolo comune in provincia di Brescia è molto attiva, tanto che solo sulla piattaforma appena citata può contare sul seguito di quasi ottantamila followers.

Questi ultimi possono curiosare tra una grande quantità di suoi scatti, in cui appare molto diversa rispetto a quando ha partecipato alla prima edizione del Gf. Aprendo una parentesi sulla sua vita privata infine, Cristina non ha mai messo al mondo figli e, a quel che risulta, ancora oggi è single e quindi in cerca della sua anima gemella.